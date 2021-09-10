«تنفيذي الرجبي» يعتمد إقامة البطولة العربية في تونس

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي على استضافة الاتحاد التونسي للبطولة العربية السابعة لسباعيات الرجال والسيدات، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بعد النجاح الذي شهدته البطولة خلال النسخ الماضية، وسعياً لزيادة جماهيرية اللعبة في تونس بعد ضمها إلى الألعاب الأولمبية، وتقرر مخاطبة الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة بالبطولة، للاتفاق على موعد نهائي لإقامتها بما لا يتعارض مع البطولات القارية، ومن المتوقع أن يشارك في البطولة الإمارات، ومصر، وتونس، وسوريا، ولبنان، والعراق، والسودان، وفلسطين، وليبيا، وأكد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد العربي، أنه تم وضع بروتوكول طبي يشمل كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي «عن بعد» أول من أمس برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وبحضور محمد شاكر الأمين العام وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي للعبة.

ووافق المكتب التنفيذي على إقامة أول بطولة عربية للأندية الأبطال على مستوى الرجبي، واعتماد كافة الإجراءات التنظيمية الإدارية والفنية الخاصة بإقامة البطولة، وسيتم مخاطبة الاتحادات العربية لترشيح أحد أنديتها لاستضافة البطولة الأولى خلال العام المقبل.

ووجه المكتب بدراسة فكرة إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للدورة الأولمبية الجديدة على هامش إقامة البطولة العربية في تونس بعد النجاح الذي شهدته تجربة انتخاب مجلس الإدارة خلال البطولة العربية التي أقيمت في المغرب قبل 4 سنوات، وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً للجنة عمان للرجبي تمهيداً لقبول عضوية عمان رسمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز