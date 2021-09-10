13 سباقاً في أجندة «أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يستأنف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، نشاطه 18 الجاري، بسباق العالية للبوانيش الشراعية، بينما يقام سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية 25 منه. وأعلن النادي عن أجندة البطولات، وتضم 13 حدثاً، ما بين سباقات وبطولات شراعية، إضافة إلى سباقات الشراع الحديث، ويسدل الستار على الموسم في ديسمبر المقبل، ويقام سباق فئة 43 قدماً 2 أكتوبر، فيما تقام الجولة الرابعة لفئة البوانيش 9 منه، والجولة الثالثة لفئة 43 قدماً في نهاية الشهر، فيما تقام بطولة أبوظبي الدولية لـ «الريجاتا»، في الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر.

وتبدأ فعاليات شهر نوفمبر، بتنظيم سباق 22 قدماً للمحامل الشراعية 6 نوفمبر، ثم تقام بطولة أبوظبي للكايت سيرف من 17 وحتى 20 منه، والجولة الخامسة لفئة 22 قدماً 20 منه، كما يشارك النادي في بطولتي مصنعة للإبحار الشراعي في سلطنة عمان، وبطولة آسيا للأوبتمست في تايلاند.

ويختتم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الموسم بإقامة الجولة السادسة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً في ديسمبر المقبل، والمشاركة في بطولة العالم للشباب في سلطنة عمان، في الفترة من 11 وحتى 18 ديسمبر، وتخضع جميع السباقات للإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، ويجب على المشاركين الحصول على لقاح «كوفيد 19»، مع إظهار نتائج فحوصات الفيروس.

استعداد

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته باستكمال الموسم، وعودة الأنشطة بعد التوقف الصيفي، مؤكداً أن الجميع في النادي، على أهبة الاستعداد لاستضافة كافة الأحداث من سباقات وبطولات، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيقها.

ووجّه الرميثي الشكر إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الدائم للرياضات البحرية بشكل عام، والتراثية منها بشكل خاص، كما وجّه التحية لشركاء ورعاة النادي، على رأسهم شركة بترول أبوظبي «أدنوك»، وشركة أبوظبي للإعلام، والمسعود للسيارات، وجمعية دلما التعاونية، على دورهم البارز في إنجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلة أبوظبي للشراع، مؤكداً أنهم يلعبون دوراً هاماً في ما يتحقق من إنجازات.

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