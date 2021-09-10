مذكرة تفاهم لتمكين «أصحاب الهمم» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وقع مجلس الشارقة الرياضي ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مذكرة تفاهم بفندق سنترو بالشارقة، لدعم سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب لصالح تمكين «أصحاب الهمم»، وتسخير إمكانيات المجلس والأندية الرياضية بالإمارة بما يعود بالنفع على البرامج والخدمات التي تقدمها المدينة، وجاءت الخطوة في إطار سياسة المجلس للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بالإمارة فيما يخص المبادرات المشتركة ومذكرات التفاهم والبروتوكولات.

وتهدف مذكرة التفاهم لإطلاق العديد من المبادرات المشتركة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية، والتنسيق والتعاون في تنفيذها، وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، وتبادل الدعوات في الدورات والورش التدريبية والمؤتمرات والندوات والفعاليات، حيث يلتزم المجلس بالدمج المجتمعي لذوي الإعاقة من خلال إشراك الطلاب في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الاجتماعية التي ينظمها المجلس مع الجهات الأخرى، وتوفير المرافق والمنشآت وتقديم البرامج والأنشطة التوعوية للفعاليات الرياضية والمجتمعية، والتنسيق مع أندية المعاقين بالإمارة لتقديم الرعاية والدعم الفني للاعبين المتميزين رياضياً، وتلتزم المدينة بالعديد من البنود مثل تقديم برامج توعوية للموظفين حول طرق التعامل مع ذوي الإعاقة، وتقديم الاستشارات الهندسية لتهيئة المؤسسات لاستقبال ذوي الإعاقة، مع تزويد المجلس ببرامج الأنشطة والمسابقات الخاصة بالمدينة، واستضافة بعض الأنشطة الرياضية السنوية التي ينظمها المجلس بمقر المدينة.

وقع المذكرة عيسى هلال رئيس المجلس ومنى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور سعيد العاجل الخبير الرياضي، يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء، ومحمد بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وسعيد بطي مدير مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي بالمدينة، وزكية المشرخ رئيس قسم الإعلام، وعفراء المشغوني رئيس قسم العلاقات العامة، وبخيت القرص مدير مكتب رئيس المجلس وأحمد الحمادي مسؤول قسم العلاقات العامة وفاطمة الهنائي تنفيذي علاقات دولية وهشام فاروق المنسق العام للرياضة بالمدينة.

جسور التواصل

وأكد عيسى هلال أنه تم توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص المجلس على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة بما يسهم في أداء دوره المجتمعي وفقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: نثمن الدور الكبير الذي تلعبه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في خدمة ذوي الإعاقة وتمكينهم للإندماج في كل الأنشطة الرياضية وغير الرياضية، والاتفاقية ستعزز كل الجهود التي تقوم بها المدينة لخدمة هذه الفئة من خلال المبادرات والخطط والبرامج والأنشطة الرياضية المشتركة، وتسخير إمكانات المجلس والأندية المختلفة بالإمارة في تحقيق رسالة المدينة التي تحمل طابعاً إنسانياً ينسجم مع توجهات المجلس وسياسته الرياضية والمجتمعية نحو الوفاء بكل احتياجات أبناء الإمارة.

أفضل الخدمات

وأشادت منى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بترسيخ التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي من خلال مذكرة التفاهم التي تهدف في المقام الأول إلى تقديم أفضل الخدمات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم والتوعية بقضاياهم وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقالت: وفق المذكرة، سيشارك طلاب المدينة في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، كما سيتم تنظيم الأحداث والفعاليات المشتركة وبموجبها، ستقدم المدينة البرامج التوعوية والاستشارات لموظفي المجلس بالإضافة إلى استضافة لاعبي الفريق الأول لمختلف الرياضات ضمن أنشطة المدينة الرياضية السنوية.

وأشارت إلى الدور الريادي الذي لعبته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الطلبة على ممارسة هواياتهم الرياضية بشكل محترف وصولاً إلى مشاركتهم في أعرق وأهم البطولات المحلية والإقليمية والعالمية والحصول على الميداليات في شتى البطولات والمسابقات.

وثمّنت منى اليافعي حرص مجلس الشارقة الرياضي على التعاون مع المدينة داعية مؤسسات المجتمع المعنية إلى دعم هذا التوجه وترسيخ التعاون مع الخدمات الإنسانية في جميع المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي. وتوجهت مدير المدينة في الختام بالشكر والتقدير إلى عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وإلى جميع القائمين على هذا الصرح الرياضي المتميز على أمل المزيد من التعاون والتوفيق.

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