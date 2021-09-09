الكشف عن سيارة رالي كهربائية فريدة

المصدر: البيان

كشفت ألمانيا في "معرض ميونيخ للسيارات" عن نموذج اختباري من سيارة رالي كهربائية، وهي PORSCHE MISSION R التي يفترض ألا تقل سرعتها عن مثيلاتها المزودة بمحرك الاحتراق الداخلي من ناحية ولا يستغرق شحن بطاريتها وقتا طويلا من ناحية أخرى.

MISSION R هي سيارة رباعية الدفع تولد قوة 1088 حصانا وتتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 2.5 ثانية. أما سرعتها القصوى فقد تتجاوز 300 كلم/ساعة.

كما اشترط المهندسون أن تسجل السيارة الكهربائية في السباق وقت عبور دائرة واحدة لا يزيد على وقت سيارة رالي بورش الحالية Porsche 911 GT3 Cup ذات محرك الاحتراق الداخلي.

وبفضل المحركات الكهربائية الجديدة والبطارية الكهربائية المزودة بأجهزة التبريد المباشر، فإن النموذج الاختباري لـ Porsche Mission R يضمن في السباق القدرة الدائمة بمقدار 680 حصانا. ويتم تدوير المحور الأمامي بواسطة محرك كهربائي بعزم 435 حصانا. أما المحور الخلفي فيدوّره المحرك الذي يولد قوة 653 حصانا.

ويتكون جسم السيارة الاختبارية في معظم أجزائه من البلاستيك المقوى بالألياف الطبيعية. والمواد الرئيسية هي ألياف الكتان التي تم الحصول عليها من زراعة الكتان. وتم صنع باقي الأجزاء من نفس المواد الصديقة للبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم استخدامها في الجزء الداخلي وفي ألواح الأبواب والحاجز الخلفي والكراسي.

ويركز التصميم الداخلي بالكامل على السائق حيث يتم وضع الشاشة بشكل مريح بين أزرار التحكم في المقود وذلك للحصول على البيانات المهمة أثناء السباق.

وبدلا من مرآة الرؤية الخلفية، تعرض الشاشة المثبتة في أعلى عمود التوجيه صورا من كاميرات المرآة الجانبية ومن الكاميرا المركزية. كما يمكن استخدام شاشة اللمس الموجودة على الجانب الأيمن من كرسي السائق، على سبيل المثال، لاستدعاء البيانات اللازمة للسائق. ويتم استخدام عدد من الكاميرات المثبتة في قمرة القيادة لإنشاء مشاهد حية مذهلة.

وبفضل تصميم Mission R ، تقرّب بورش عالم السباقات الواقعية من السباقات الافتراضية أكثر من أي وقت مضى. ويوفر الهيكل الآمن، المصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون، فرصا كبيرة لحماية السائق في حال وقوع حادث.

وأطلق مهندسو ومصممو "بورش" على هيكل السقف الكربوني الجديد اسم الهيكل الخارجي، وأنه يربط بين هيكل الأمان وغطاء السقف. وتعتبر Porsche Mission R أقصر بقليل (4326 ملم) من نموذج 718 Cayman الحالي، لكنها أكبر عرضا بشكل ملحوظ (1990 ملم) وأقل ارتفاعا ( 1190 ملم)، وفق "روسيا اليوم.

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