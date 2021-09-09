«الجوجيتسو» يستعد لبطولة آسيا بمعسكرين تدريبيين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم معسكرين تدريبين مغلقين لمنتخب الإمارات للجوجيتسو استعداداً للمشاركة في الدورة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تنطلق في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي بين 13 و16 سبتمبر الجاري.

ويتطلع المنتخب الوطني، الذي يتكون مناصفة من 28 من ألمع اللاعبين واللاعبات على مستوى الدولة، لانطلاق منافسات البطولة التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتفتح أبواب المشاركة في منافساتها ضمن فئة الكبار «فوق 18 عاماً» أمام نُخبة رياضيي الجوجيتسو من الرجال والسيدات في القارة الآسيوية.

وتقام تدريبات المعسكر المغلق المخصص لفئة الرجال في مركز مبادلة الرياضي بمنطقة الباهية وسط تطبيق صارم لمجموعة من إجراءات الصحة والسلامة، حيث انضم إليه 10 لاعبين من خارج الدولة للمشاركة في التدريبات. بينما يقام معسكر السيدات في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية مع انضمام أربعة من لاعبات من خارج الدولة للتدريبات.

وتعليقاً على الموضوع، قال رامون ليموس، المدير الفني لمنتخب الإمارات للجوجيتسو: «أنا واثق تماماً بقدرة أعضاء المنتخب الوطني على المنافسة على أعلى المستويات في البطولة. ويحظى المعسكران التدريبيان بكامل الدعم من حيث الطاقم التدريبي والمعدات والخطط الغذائية التي ستضمن أفضل مستويات الاستعداد لجميع أعضاء المنتخب قبيل انطلاقة البطولة».

ويشارك أعضاء المنتخب الوطني للرجال في البطولة بعد تحقيق إنجاز كبير في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في مدينة ميامي الأمريكية، حيث فاز نجوم المنتخب بـ13 ميدالية، بما فيها 4 ذهبيات.

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