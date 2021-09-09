أبوظبي تحتضن مهرجاناً عالمياً للرياضات المائية ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم مهرجان عالمي للألعاب المائية بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، وذلك احتفاءً بانطلاق العد التنازلي و100 يوم على موعد انطلاق بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي ستقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر المقبل.

وتتضمن أجندة المهرجان فعاليات رياضية جديدة تقام على هامش بطولة العالم للسباحة وهي: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، بطولة العالم للغطس للفرق، سباق التتابع في المياه المفتوحة «4×1500 متر»، نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن أجندة الفعاليات الرياضية العالمية لمجلس أبوظبي الرياضي، ويقام الحدث العالمي المرتقب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

ومع إضافة الفعاليات الجديدة إلى أجندة الحدث العالمي، ستحتفي أبوظبي بمسيرة الرياضات المائية في قلب جزيرة ياس، وستؤكد قدرتها التنظيمية المبهرة كوجهة عالمية رائدة في استضافة أهم ونخبة الفعاليات الرياضية الدولية.

وقال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «نثمن دعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير وتعزيز التقدم في مسيرة القطاع الرياضي، والذي يثمر عن الكثير من النجاحات المهمة، وفي مقدمتها استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتأثيرها المباشر على المجتمع وتنمية ثقافة الرياضة، ويساهم في دعم الموارد الاقتصادية والترويجية للإمارة».

وأضاف: «يسعدنا الإعلان عن فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية ضمن أجندة منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» بالتزامن مع مناسبة 100 يوم على انطلاق البطولة».

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