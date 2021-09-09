سعيد المهيري يبحث عن «الهاتريك»

المصدر: أرميلو- البيان الرياضي

يبحث الفارس سعيد المهيري عن الثلاثية و«الهاتريك»، اليوم، في مشاركته الثالثة بتاريخ المونديال، ويسعى بطل العالم إلى الاحتفاظ باللقب على مستوى فئة الفردي، بعد نيله لقب آخر نسختين من بطولة العالم للشباب والناشئين «فيرونا 2017» و«بيزا 2019»، وسيمتطي المهيري صهوة الفرس «هالة» بطلة مونديال بيزا في إيطاليا قبل نحو 4 أشهر.

وأكد سعيد المهيري جاهزيته لخوض المنافسات ومواصلة سلسلة الانتصارات، والسعي لانتزاع اللقب الثالث على التوالي خصوصاً مع الفرس «هالة» نجمة مونديال القدرة للكبار في بيزا، فضلاً عن وجودها في المراكز الأولى، خلال النسخة الماضية من بطولة الشباب والناشئين قبل عامين، وسبق له امتطاء الفرس «هالة» في الفترة الأول من انضمامها إلى إسطبلات M7 في سباقات أوستن بارك بإنجلترا، وحقق معها آنذاك المركز الثاني، مشيراً إلى أنه مع زملائه في الفريق حريصون على اتباع كل التوجيهات، من أجل العودة بالميدالية الذهبية سواء على مستوى فئة الفردي أو الفرق مع زملائه الفرسان.

وأوضح المهيري أنه لم يوجد في المعسكرات الصيفية الخارجية، التي احتضنتها أوروبا لظروف خاصة، وفضّل مواصلة التدريب في الدولة، لافتاً إلى أن المنافسة لن تكون سهلة بسبب مسارات السباق، التي تتطلب السرعة وستكون أقوى الفرق، التي ستنافس الإمارات على اللقب فرق البحرين وإسبانيا إلى جانب فرنسا.

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