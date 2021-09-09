خلفان بالجافلة.. أصغر الفرسان عمراً

المصدر: (ارميلو - البيان الرياضي)

يعتبر الفارس خلفان بالجافلة أصغر المشاركين في فريق الإمارات، حيث يبلغ من العمر 15 عاماً، وتعد المشاركة هي الأولى له في بطولة بحجم المونديال.

وأعرب بالجافلة عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة مع زملائه المشاركين في البطولة، التي يسعى من خلالها إلى دخول التاريخ، مشيراً إلى أنه على المستوى المحلي شارك في العديد من السباقات المهمة، والتي تضاهي بطولات العالم أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم.

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