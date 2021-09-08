الشارقة يواجه الجزيرة في سوبر أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، في السابعة مساء الغد، مباراة كأس السوبر الاماراتي لكرة اليد للرجال في نسخته الخامسة منذ انطلاقته الأولى بالموسم 2016 /2017، وغيابه عن الموسم الماضي بدواعي انتشار كورونا، وتمثل هذه المسابقة الثانية ببطولات الرجال في الموسم 2021 /2022.

ويطمح طرفا اللقاء لحصد لقب أول بطولات الموسم بختام اللقاء الذي يجمع بين فريق الشارقة بطل الدوري وحامل اللقب للسنة الثالثة على التوالي، والذي يتطلع للفوز بلقب النسخة الرابعة، بمواجهة فريق الجزيرة ثاني كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، والذي بدوره ينشد لقب النسخة الثانية له بهذه البطولة ليضيفها لفوزه بلقب النسخة الأولى بالموسم 2016 /2017، ويمثل الفوز بالكأس بنسخته الخامسة بوابة العبور لتمثيل الدولة في السوبر الإماراتي البحريني «الخليجي».

وسيدير اللقاء الحكمان إسماعيل سالم ومحمد جمعة والمراقب الفني فاضل غلوم.

جهوزية ودعوات

وأنهى اتحاد اليد كافة الاستعدادات للمباراة، ووجه الدعوات للعديد من الشخصيات الرياضية لحضور المباراة ومراسم التتويج في البطولة بنسختها الخامسة، ويذكر أن الجزيرة حقق كأس النسخة الأولى بالموسم 2016 /2017، والشارقة بطل النسخ الثلاث بالمواسم 2017 /2018 و2018/ 2019 و2019 /2020.

أما عن استعدادات الفريقان للمواجهة، فقد بدأ فريق الشارقة التجهيزات مبكراً، من خلال تجميع اللاعبين منذ بداية شهر أغسطس الماضي واستعد للموسم بثوب فني قديم بتجديد تعاقده مع المصري هاني الفخراني ومساعده اللاعب السابق بالنادي جمعة العشر ومدير الفريق علي حسين والإداري جابر أميري، إلى جانب تعاقده الجديد مع اللاعب التونسي مصباح الصانعي، إلى جانب المحترفين الجزائري زهير نعيم بفئة المقيم والمصري محمود فيز بفئة مواليد الدولة.

وينشد المدرب هاني تحقيق فريقه اللقب للمرة الأولى بعهده مع الشارقة والرابعة بقلعة الملك، وقد ثمن الفخراني العزيمة والإصرار التي تسود أروقة الفريق منذ توليه المهمة والتي بدأها بهذا الموسم بفوزه في الجولة الأولى بدوري الرجال على فريق شباب الأهلي 25 /23.

استعدادات الجزيرة

أما في دوائر استعدادات فريق الجزيرة والذي سيخوض منافسات الموسم في استقرار الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي وليد بن عمر، والذي أوضح أن الإعداد للموسم انطلق مع بداية شهر أغسطس الماضي، مع اكتمال عقد الفريق بتدريبات محلية بدنية ومهاريه واكتملت بترسيخ عملية الانسجام مع المحترف الجديد الفرنسي ليو انتوين، ومعه المحترف بفئة المقيمين الكرواتي فيليب جوربيسيك، مع كوكبة اللاعبين المواطنين بقيادة عبد الحميد الجنيبي ومحمد مبارك وصالح مبارك وخميس جمعة والحارس المبدع احمد حسن، الى جانب العديد من العناصر الشابة.

وأكد وليد بن عمر الثقة الكبيرة بهذه الكوكبة من اللاعبين، ومعرباً عن تفاؤله بتقديم مباراة جيدة يحقق خلالها فريقه النجاح والفوز بالكأس للسنة الثانية، رغم عدم اغفاله بأن طموح الفوز ينشده فريق الشارقة والذي يضم نخبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين، وأضاف أن أوراق الفريقين مكشوفه، وكان اخر لقاء لنا مع الشارقة بنهائي كأس رئيس الدولة بالموسم الماضي والذي خطف الشارقة هدف الفوز في الثوان الأخيرة من المباراة والتي انتهت بنتيجة «26 /25».

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