محمد بن راشد يستقبل بعثة أصحاب الهمم تثميناً لإنجازها في بارالمبية طوكيو

المصدر: البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم مساء اليوم بمناسبة فوزها بثلاث ميداليات ملونة " ذهبية وفضية وبرونزية" في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 24 أغسطس الماضي حتى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة كبيرة بلغت 4400 رياضي من 163 دولة.

وقال سموه عبر "تويتر:" أثناء استقبالي اليوم لبعثة منتخب دولة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، أبطالنا عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي رفعوا علم الإمارات في اليابان، الأداء بطولي، والهمة إماراتية، والمستقبل والنجاح حليفهم دائماً باذن الله.

وشاركت منتخباتنا بـ12 بطلا وبطلة مثلوا الدولة في 4 لعبات هي: ألعاب القوى، الرماية، رفعات القوة، والدراجات، وهم: محمد القايد، نورة خليفة الكتبي، أحمد جاسم، ومريم أحمد الزيودي، وبطلتنا البارالمبية سارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وعبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، سيف محمد سيف النعيمي، عائشة عيسى راشد المهيري «الرماية»، ومحمد خميس خلف، موزة عبيد علي الزيودي «رفعات القوة»، وأحمد مبارك محمد المطيوعي «الدراجات الهوائية".

وحققت منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم مكاسب عديدة للدولة بمشاركتها في بارالمبية طوكيو حيث قدموا كل ما عندهم في هذا المحفل البارالمبي المهم، حاصدين الذهب والفضة والبرونز عن طريق الثنائي عبدالله سلطان العرياني الذي أهدى الدولة ذهبية الرماية مكرراً مشهد إنجاز دورة لندن 2012، رافعاً رصيده الشخصي إلى خمس ميداليات بارالمبية (ذهبية لندن 2012، وثلاث ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016، وذهبية طوكيو 2020)، وبطلنا محمد القايد الذي أهدى الدولة أولى الميداليات في دورة طوكيو «برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة»، قبل أن يضيف فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، رافعاً رصيده من الميداليات البارالمبية إلى خمس بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية ريو دي جانيرو 2016، وفضية وبرونزية طوكيو 2020

كما شهدت نسخة طوكيو تسجيل ثلاثة أسماء حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية، وهم أحمد جاسم نواد في ألعاب القوى، وعائشة المهيري في الرماية النسائية، وهي أول مشاركة من نوعها لفتاة الإمارات في لعبة الرماية في الألعاب البارالمبية، وأحمد المطيوعي عبر الدراجات الهوائية، وهي أول مشاركة للعبة في تاريخ الدورات البارالمبية اكتسب فيها بطلنا أحمد المطيوعي الخبرة والاحتكاك وسط كوكبة من نجوم العالم.

كما حقق التحكيم الإماراتي مكسباً جديداً في نسخة طوكيو، والذي يتمثل في تسجيل حكمنا الدولي أحمد حسن الحمادي إنجازاً غير مسبوق، بعد أن سجل مشاركته السابعة على التوالي في الدورات البارالمبية المتعاقبة، منذ ظهوره الأول في أتلانتا صيف عام 1996، ضمن أطقم التحكيم لمنافسات رفعات القوة لأصحاب الهمم، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه أي حكم عربي أو دولي.

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