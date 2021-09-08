انطلاق "تحدّي دبي للياقة" في دورته الخامسة 29 أكتوبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود "تحدي دبي للياقة"، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دورته السنوية الخامسة بمجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة، وسينطلق الحدث المهم في 29 أكتوبر ويستمر حتى 27 نوفمبر 2021، بهدف مساعدة سكان دبي وزوارها على الالتزام بأسلوب حياة أكثر نشاطاً وتشجيعهم على ممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

يتيح "تحدي دبي للياقة" فرصة المشاركة لجميع أفراد المجتمع للارتقاء بمستوى صحتهم البدنية والذهنية، وكذلك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المجانية التي تُقام في الهواء الطلق ضمن أجندة حافلة بفعاليات اللياقة البدنية. وتتوزع مجموعة من "قرى اللياقة" في عدد من الوجهات المميزة ومن بينها "كايت بيتش"، و"إكسبو 2020 دبي"، إضافة إلى فعاليتين رئيسيتين هما "تحدي دبي للجري"، و"تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية" ضمن جدول الفعاليات لهذا العام.

ويُعد التحدي الذي أطلقه سمو ولي عهد دبي في العام 2017 من أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في دبي والتي تعنى بتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية الذي قد يتفاوت بين شخص وآخر، تأكيداً على حرص دبي أن يكون مجتمعها من أكثر مجتمعات العالم نشاطاً وتمتعاً بأفضل نوعيات الحياة التي تضمن للجميع أجواء صحية سليمة ونموذجية.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل الخاصة بمعلومات التسجيل، وكذلك جدول الفعاليات الكاملة للدورة الخامسة، مع توقع مشاركة أكثر من مليون مواطن ومقيم وزائر في تحدي دبي للياقة 2021 ومن مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية. لذا يُنصح للراغبين في المشاركة في هذه الدورة تحديد أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية والصحية، وزيارة الموقع الرسمي لـ"تحدي دبي للياقة": www.dubaifitnesschallenge.com للحصول على الإرشادات وكافة المعلومات ذات الصلة، وكذلك الاطلاع على آخر التحديثات والأخبار الخاصة بالحدث الرياضي والمجتمعي الكبير. كما يمكن متابعة المعلومات المتعلقة بالدورة الخامسة لتحدي دبي للياقة، عبر: فيسبوك: www.facebook.com/dubaifitnesschallenge ،

انستغرام: @dubaifitnesschallenge و تويتر: @dxbfitchallenge

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