أنشطة رياضية جديدة تنضم لأكاديمية زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستهل أكاديمية زايد الرياضية التي تعد جزءاً من مدينة زايد الرياضية، موسمها الرياضي السنوي بإدخال عدد من الرياضات الجديدة، وهي البادل تنس والتزلج الفني على الجليد، ورياضات المضرب المجتمعية، وتطلقها الأكاديمية احتفاءً بمرور خمس سنوات على تدشينها، كما تطلق شعاراً جديداً إلى جانب إطلاق عدد من البرامج والأنشطة الجديدة.

وتعد رياضة «البادل» التي تم إدراجها ضمن الرياضات التي تقدمها الأكاديمية، واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم. وسوف تطرح الأكاديمية دروس تدريب لهذه الرياضة اعتباراً من شهر أكتوبر، لتكون بذلك الرياضة الرابعة التي تقدمها الأكاديمية. وسيجري العمل على تعزيز انتشار هذه الرياضة على المستوى المحلي من خلال توفير دروس تدريب خاصة وأخرى جماعية، إضافة إلى سلسلة أنشطة جديدة للحصص المجتمعية وبشكل أسبوعي. ومن المقرر أن تستقطب الأكاديمية أيضاً نخبة المتزلجين والرياضيين المهتمين بهذه الرياضة.

تم تدشين أكاديمية زايد الرياضية، التي كانت تُعرف بأكاديمية مدينة زايد الرياضية، عام 2016، وتعمل اليوم في ثلاثة مواقع، هي مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، و«أكتف» المرفق الرياضي والترفيهي في جزيرة الماريه، وقصر الإمارات، ويعكس اسم الأكاديمية الجديد يترافق مع شعار يحتفي بهذا الصرح الرياضي وإرثه الكبير، التوسع الكبير في أنشطة الأكاديمية وبرامجها. وتعد الأكاديمية اليوم واحدة من أفضل عشر أكاديميات رياضية في المنطقة، وقد حصدت الأكاديمية خلال السنوات الخمس التي مرت على تأسيسها، جائزتين فضيتين ضمن جوائز قطاع الرياضة، وأسهمت كذلك بدور كبير في انتشار برنامج مبادلة للتنس في المدارس، الفائز بالجائزة الذهبية عن أفضل مشروع لتنمية مهارات الشباب لعام 2021. وتقدم أكاديمية زايد الرياضية برامج رياضية عالية الجودة لمختلف أفراد المجتمع من جميع الأعمار وعلى اختلاف مستوى مهاراتهم، وذلك من خلال طاقم مدربين معتمدين، يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية.

وتعليقاً على ذلك، قال توني كوريس المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه؛ الجهة المشرفة على إدارة أكاديمية زايد الرياضية: «لقد بذل فريق عمل الأكاديمية جهوداً كبيرة من أجل توفير أنشطة وبرامج رياضية ذات مستوى عالٍ، تلبيةً لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع. وستسهم رياضة البادل التي تم إدراجها ضمن الرياضات التي تقدمها الأكاديمية وكذلك رياضة التزلج الفني على الجليد، في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأكاديمية. ونتطلع باهتمام كبير لمشاركة جميع أفراد المجتمع في أنشطة الأكاديمية من خلال المشاركة في رياضات المضرب المجتمعية الجديدة التي تنطلق هذا الموسم».

يشار إلى أنّ باب التسجيل لرياضات البادل والتنس والتزلج على الجليد وركوب الدراجات، مفتوح الآن. ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية زايد الرياضية

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