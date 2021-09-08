سفير الغولف جيف ميلكا سينغ ينضم لقائمة نجوم «الإقامة الذهبية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

انضم لاعب الغولف الهندي جيف ميلكا سينغ، إلى قائمة الحاصلين على الإقامة الذهبية، والتي تتسع يومياً منذ إطلاقها في 2019، وتم تكريم سينغ، سفير لعبة الغولف الهندية، لإنجازاته المتميزة في اللعبة، ومنحه الإقامة الذهبية المرموقة، ليصبح أول لاعب غولف محترف يُمنح هذا الشرف.

كان سينغ البالغ من العمر 49 عاماً، على علاقة طويلة بدبي، حيث شارك في العديد من البطولات، وكوّن العديد من العلاقات في المدينة، وحصل سينغ، الفائز بأربعة ألقاب في الجولة الأوروبية، وأربعة ألقاب في جولة اليابان للغولف، وستة في الجولة الآسيوية، على «البطاقة الذهبية» لمدة 10 سنوات، لكونه رياضياً محترفاً من النخبة.

وأصبح سينغ، الذي احترف في عام 1993، بعد مسيرة رائعة للهواة، تضمنت تمثيل الهند في كأس أيزنهاور عامي 1988 و1992، أول هندي يتأهل للجولة الأوروبية، وجولة اليابان للغولف، كما أصبح أول لاعب من بلاده يلعب جميع البطولات الأربع الكبرى، وأصبح رقم 1 في آسيا مرتين.

شرف ودعم

وقال سينغ، الحائز على جائزة «بادما شري»، رابع أعلى جائزة مدنية من قبل حكومة الهند لمواطنيها: «هذا شرف كبير، وأعتقد أنني أتيت إلى دبي لأول مرة في عام 1993، وقد أحببت كل لحظة من إقامتي هنا، وأعجبت كثيراً بطاقة هذه المدينة الرائعة النابضة بالحياة. وفي بنيتها التحتية، وخاصة جودة ملاعب الغولف، هذا إلى جانب التوصل السهل مع البلدان بفضل طيران الإمارات».

وأضاف «تلقيت أيضاً الكثير من الدعم من دبي، كنت من أوائل سفراء عقارات جميرا للغولف، وكذلك مؤسسة «الغولف في دبي» لسنوات عديدة، يشرفني حقاً أن تأخذني حكومة دبي في الاعتبار للحصول على الإقامة الذهبية، بالنسبة لشخص يقضي الكثير من الوقت في هذه المدينة الرائعة».

نجوم ومشاهير

وينضم جيف إلى قائمة رائعة من الرياضيين والنساء، وكذلك المشاهير، للحصول على هذا التكريم من إقامات دبي الذهبية لكبار الرياضيين، وتشمل قائمة الحاصلين على إقامة دبي الذهبية، كلاً من: نوفاك ديوكوفيتش (صربيا)، سانيا ميرزا (الهند)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)، لويس فيغو (البرتغال)، ميراليم بيانيتش (البوسنة)، بول بوغبا (فرنسا)، وروبرتو كارلوس (البرازيل)، وروميلو لوكاكو (بيلجيكا)، وشعيب مالك (باكستان)، وسانغاي دوت (بوليوود)، وشاه روخ خان (بوليوود).

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