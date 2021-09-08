اتحاد القوس والسهم ينظم اختبارات لاختيار عناصر المنتخب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختبارات انتقاء عناصر المنتخب على مدار يومين في نادي الحمرية الثقافي الرياضي والتي حضرها حسن المزروعي الأمين العام للاتحاد.

وشهدت الاختبارات مشاركة 41 رامياً ورامية من جميع الأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد ممن حققوا أفضل النتائج والأداء خلال بطولة كأس الإمارات التي نظمها اتحاد اللعبة من خلال سلسلة من البطولات في الموسم الماضي، واشتملت الاختبارات على 11 محطة اختبار تحتوي اختبارات بدنية وفنية، على أن تقوم مدرب المنتخب اللاتفية إيلينا بتحليل البيانات لاختيار المرشحين للانضمام لتمثيل منتخب الإمارات للقوس والسهم في الاستحقاقات المقبلة.

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