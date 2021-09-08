«الإمارات للرجبي» يطلق هويته وشعاره الجديدين

المصدر: دبي- البيان

أطلق اتحاد الإمارات للرجبي هويته وشعاره الجديدين بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات المرحلة المقبلة وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وتسهم الهوية الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للعبة على الصعيدين المحلي والقاري وتحقيق مزيد من الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، حيث تدخل اللعبة عامها الخامس عشر بأقدام ثابتة وطموحات عالية بسواعد لاعبيها من أبناء الوطن من الرجال والسيدات.

وتم الكشف عن الهوية الجديدة وشعار اتحاد اللعبة في احتفالية أقيمت في دبي مساء أمس وشهدها قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وفيصل الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد سلطان الزعابي الأمين العام ومحمد شاكر عضو مجلس الإدارة مشرف عام المنتخبات وباولو برليني مدرب منتخب الإمارات للرجبي.

وقال قيس الظالعي إن الهوية والشعار الجديدين يعكسان رغبة اتحاد الرجبي في مواكبة التطور الرياضي بشكل عام وحرص أسرة اللعبة أن يتبوأ المكانة اللائقة على الصعيدين المحلي والقاري ودعماً لجهود الاتحاد الآسيوي في الارتقاء باللعبة وظهورها المتميز في مختلف البطولات، ووجه التهنئة لاتحاد الرجبي على جهودهم في الارتقاء باللعبة وتقديم كل الدعم سواء إداري أم لوجستي لمواكبة التطلعات الدولية للارتقاء بكل الأنشطة في الدولة.

ونقل فيصل الزرعوني تحيات وتقدير الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي على الجهود الرامية للارتقاء باللعبة ومستوى لاعبيها من الرجال والسيدات، وقال إن الشعار والهوية الجديدين يعكسان رغبة إدارة الاتحاد في مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والارتقاء بمستوى اللعبة وتبوئها مكانة لائقة بعدما رسّخت أقدامها وسط العديد من الرياضات الأولمبية.

وقال أمين عام اتحاد الرجبي إن المرحلة المقبلة ستشهد المشاركة في العديد من البطولات سواء على الصعيد الآسيوي مثل غرب آسيا وبطولة آسيا للسيدات والرجال والبطولة العربية وتصفيات كأس العالم حيث يعتزم اتحاد اللعبة المنافسة على ألقاب تلك البطولات.

و في تفاصيل عن مشاركات المنتخب .. قال الزعابي ‏ستكون لدينا استحقاقات كثيرة بعد إطلاق الهوية الجديدة و اللبس الجديد للاعبي المنتخب و لنادي شاهين ونادي المها الذي يضم لاعبين مواطنين ومواطنات تحت إدارة اتحاد الإمارات للرجبي حيث سنبدأها من بطولة أوزبكستان تحت 18 سنة الأولمبية وتضم 5 منتخبات مشاركة بما فيها الإمارات و كازاخستان و قيرغيزستان وأوزبكستان والهند إضافة للمشاركة في بطولة غرب آسيا في قطر رجال و سيدات .

وأضاف سنعمل على الظفر بالبطولة لتبدأ التحضيرات لإعداد المنتخب لتصفيات لكأس العالم 2022 في جنوب أفريقيا بمعسكر في كازاخستان لمنتخب الرجال السباعي ثم يتم استضافة منتخب روسيا وهو رابع أقوى منتخب في أوروبا في دبي للعب 4 مباريات تحضيرية للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 و تضم 8 منتخبات بما فيها الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز