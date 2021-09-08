إنتاج مربط دبي يتألق في «بيرغامو الدولية»

المصدر: بيرغامو - البيان الرياضي

سجل إنتاج مربط دبي للخيول العربية حضوراً ذهبياً في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت فعالياتها الأحد الماضي بمدينة بيرغامو الإيطالية، وهي بطولة مصنفة بمستوى (ب) بينما شهدت منسوباً تنافسياً قوياً جعل منها إحدى أقوى بطولات الموسم بالنظر للمشاركة النوعية للمرابط الدولية الكبرى وجودة الخيول المتنافسة.

وتمكن إنتاج مربط دبي من انتزاع الذهب بامتياز وتقاسمه مع مرابط دولية كبرى ممن اختارت العلامة الإنتاجية الأصيلة للمربط، وتألق مربط دبي بالذهب الذي توج به المهر «دي فنان» وهو من الفحل العالمي «إكسكاليبور» والفرس العالمية «إلي فلامينكا» في بطولة المهور بعمر السنة.

ويعتبر الفوز الذهبي للمهر «دي فنان» بصمة جديدة للمربط في هذا الموسم الخارجي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة منتون الدولية التي منحته أعلى وسام في تاريخها من حيث غزارة رصيده وأفضليته الكمية والكيفية في إحراز ألقابها.

وكعادته لفت إنتاج مربط دبي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» أنظار المتتبعين للبطولات الدولية في بطولة بيرغامو لهذا الموسم، وذلك بتقاسمه الحصيلة الذهبية في الحدث الجمالي الدولي المتميز، حيث شارك المهر «دي فنان» حضوره الذهبي كل من المهرة «دي نرجسية» من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «إكس إكس إل تريس» التي انتزعت ذهبية المهرات بعمر السنة لصالح مربط لوبوشينيا البولندي.

كما سطر الفحل «إف إيه إل رشيم» بصمته الذهبية لصالح مربط الجود الكويتي مع المهر «دي وناس» من الفرس «دي سيدة» في بطولة المهور بعمر السنة، كما كان لإنتاج الفحل «إف إيه إل رشيم» حضور متميز في بطولة بروج الدولية لجمال الخيل العربية بتألق المهرة «دي هدية» من الفرس «ماي فير روز دي» لمربط أجمل المملوك إلى تركي محمد عثمان.

مستويات متقدمة

أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية أن بطولة بيرغامو الدولية لهذا الموسم جسدت المستويات المتقدمة للبطولات من الفئة (ب) والتي أضحت ميداناً تنافسياً أقوى في المشاركة والإنتاج، معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققها إنتاج المربط بعد أن تقاسم مع البطولة حصيلتها الذهبية.

وقال التوحيدي: سعادتنا دوماً تكمن في مشاهدة ما يحققه إنتاجنا المحلي عالمياً، ونحن حريصون على المشاركة في الأحداث التنافسية القوية بجديد إنتاجنا، أحسن المهر «دي فنان» في أدائه الجمالي ونيله الذهب الذي يستحقه، وتهانينا لمربط الجود الكويتي ومربط لوبوشينيا البولندي اللذين أحسنا الاختيار ووثقا بإنتاج مربط دبي وفازا بالذهب.

بدوره أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج الجيدة لإنتاج المربط في البطولة التي اعتبرها إحدى أقوى المناسبات الجمالية لتنافس إنتاج المرابط الدولية للخيل العربية. وقال المرزوقي: حصول إنتاجنا على نصف ذهب بطولة بيرغامو يترجم مكانتنا العالمية،، وإنه شعور جميل أن نرى إنتاج مربط دبي يتألق بالذهب في كل موسم، ويعزز حصيلة عمل متواصل خلال 15 عاماً، ويبشر بمزيد من الإنجازات.

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