ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائزين في بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمكتبه بالديوان الأميري، لاعبي فريق الملاكمة من نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائزين في بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة التي أقيمت في دبي أغسطس الماضي.

وأكد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتقديم كل أشكال الدعم للشباب في مختلف أنواع الرياضات للخروج بأفضل النتائج.

وهنّأ سموه اللاعبين الفائزين وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية على الإنجاز المشرّف والنتائج الإيجابية التي حققوها في البطولة، كما حض سموه اللاعبين على مواصلة التدريب والاستمرار في المشاركة في المنافسات المحلية والعالمية التي تضيف نجاحات جديدة لسجل اللاعبين والأندية الرياضية في إمارة الفجيرة.

وحصل اللاعبون ضمن منتخب الإمارات للملاكمة على خمس ميداليات وهم رحمة المرشدي التي فازت بالميدالية الفضية لوزن 66 كيلوغراماً، ومريم عادل وقد فازت بالميدالية الفضية بوزن 81 كيلوغراماً، وشهد خميس الفائزة ببرونزية في وزن 71 كيلوغراماً، ومحمد الحفيتي الفائز بالبرونزية في وزن +91 كيلوغراماً، وجواهر غريب الفائزة ببرونزية في وزن 46 كيلوغراماً.

وعبّر الفائزون في البطولة لسمو ولي عهد الفجيرة عن شكرهم وتقديرهم لدعم سموه ومتابعته الدائمة للرياضيين من أبناء الفجيرة، وتشجيع الموهوبين في رياضات الفنون القتالية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق إنجازات جديدة في مسيرتهم الرياضية ورفع مكانة الإمارات في المجال الرياضي العالمي.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من إداريّي نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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