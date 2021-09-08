100 ملف مرشح لجوائز «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات التقييمية للأندية وشركات كرة القدم في دبي المشاركة في «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، وذلك بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لضمان العدالة والمساواة بين الأندية وشركات كرة القدم كافة.

واستلم مجلس دبي الرياضي أكثر من 100 ملف ترشح في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم خلال الموسمين الرياضيين (2018 - 2019) و(2019 - 2020) واختيار الحاصلين على أعلى درجات التقييم لتكريمهم إلى جانب نخبة من رواد العمل الرياضي في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم الحدث من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

نظام هجين

وتم خلال النسخة الثامنة إجراء عملية التقييم بنظام الهجين الذي تنوع بين التقييم بالحضور في الأندية والتقييم عن بُعد، وتسلم المجلس جميع الملفات لا ورقياً من كل الأندية بنسبة 100% من خلال منصة إلكترونية أعدها المجلس، وذلك تعزيزاً لدور المجلس الرائد في مواكبة التطورات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال الحلول الرقمية والاقتصاد المستدام وأنظمة العمل الصديقة للبيئة في جميع المجالات سواء في تنظيم الفعاليات أم تطوير العمل التنظيمي أم التحسين المستمر في جودة الخدمات وتطورها لمواكبة التطورات.

وتم اعتماد «نموذج دبي للتفوق الرياضي» كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي، حيث راعى النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات، وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى بهم من قبل الرياضيين.

يتضمن نموذج التفوق الرياضي سبعة معايير رئيسية، هي: الإنجازات الرياضية، الكفاءة المؤسسية، الرعاية المتكاملة للمواهب، المنشآت الرياضية، الأنشطة المجتمعية، الابتكار، والروح الرياضية، وتم تحديد وزن لكل معيار يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل نادٍ رياضي أو شركة كرة قدم.

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