«دولي الفنون القتالية» يشيد بالنجاحات الإماراتية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أشاد الاتحاد الدولي للألعاب القتالية المختلطة بنجاح الإمارات في تنظيم النسختين العربية والدولية من بطولة «محاربي الإمارات» التي شهدت مشاركة نخبة من مقاتلي الفنون المختلطة حول العالم.

وعبّر كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للألعاب القتالية المختلطة عن سعادته بما شاهده في بطولة «محاربي الإمارات» والتنظيم الرائع للحدث الذي أقيم في أبوظبي على مدار يومين وشهد نزالات قوية بين مجموعة من أفضل المقاتلين، مثمناً الشراكة بين الاتحاد الدولي للألعاب القتالية المختلطة واتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتي تساهم في تطوير الرياضة والتعريف بها على مستوى المنطقة والعالم.

وقال: «سعيد بالمستوى المتطور الذي شاهدته خلال الحدث، وهي ليست الزيارة الأولى لي للعاصمة أبوظبي، وبالتالي تابعت التطور الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أتيحت لي الفرصة».

هدف

وأضاف: «بالطبع نسعى في الاتحاد الدولي للألعاب القتالية المختلطة للحصول على الاعتراف باللعبة في الكثير من الاتحادات، إضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، ونعمل على هذا الأمر بشكل مكثف، ويهمنا بالتأكيد تطور المقاتلين العربي والنسخة العربية للوصول إلى المستوى الأول في الفنون القتالية المختلطة، خصوصاً وأن شراكاتنا مع الدول المختلفة لا تتعلق فقط بالمقاتلين وإنما بكل عناصر المنظومة».

وأشاد بنجاح الإمارات والعاصمة أبوظبي على وجه الخصوص في التعامل مع جائحة كورونا والتغلب على الصعوبات من أجل تنظيم أكثر من حدث للفنون القتالية المختلطة، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت وجهة مثالية لتلك الرياضة في المنطقة والعالم، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وبالمز الرياضية على التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي.

واستضافت أبوظبي النسختين 21 و22 العربية والدولية من بطولة «محاربي الإمارات» على مدار يومين بصالة أرينا جوجيتسو، شهدت مشاركة نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة.

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