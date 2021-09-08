انطلاق أولى بطولات البادل تنس للمواطنين

المصدر: (الشارقة - وام)

انطلقت أول من أمس تصفيات أول بطولة متخصصة في لعبة «البادل تنس» في الإمارات للمواطنين بمشاركة ستة أندية متخصصة في هذه اللعبة وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري.

وتتضمن الأندية المشاركة في البطولة كلاً من «بادل بوينت» و«ليتس بادل أكاديمي» و«بادل كورنر» و«بادل سبيس» و«بادل بيتش راك» وتستضيف المواقع التابعة لهذه الأندية في كل أنحاء الدولة مباريات كل مراحل البطولة، بما في ذلك الأدوار التأهيلية ودور الــ 16 والدورين ربع ونصف النهائي، حيث تستمر مسابقات الأدوار التأهيلية حتى 9 من سبتمبر الجاري.

وقال خالد الشامسي المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي «بادل بوينت» إن الهدف الرئيسي من تنظيم البطولة هو الترويج للبادل تنس ، وفي الوقت نفسه بناء مجتمع قوي من اللاعبين والمشجعين وتعد البطولة فرصة للأفراد المتحمسين للعبة ومشجعيها للتواصل والمشاركة الاجتماعية في بيئة تنافسية وتعاونية.

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