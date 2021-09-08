الدرع في خزائن %50 من أندية دوري أدنوك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتميز الدوري الإماراتي على مدار تاريخه الممتد منذ النسخة الأولى في موسم 1973 ــ 1974، بتنوع الفائزين بألقابه، الموزعة بين 8 أندية، يشارك منها 7 أندية في دوري أدنوك، أي 50% من المتنافسين هذا الموسم، الذي يدافع فيه الجزيرة عن الدرع الذي توج به الموسم الماضي.

ولا يواجه دورينا مشكلة الاحتكار التي تعاني منها أغلب دوريات العالم، وتقتصر فيها المنافسة بين ناديين أو ثلاثة على الأكثر، وتلعب باقي الأندية دور «الكومبارس»، وهو ما يزيد من إثارة وقوة دورينا، ويرفع من تصنيفه داخل القارة الآسيوية أو في منطقة الخليج.

تنافس قوي

اكتملت طوال مسيرة الدوري الإماراتي التاريخية 46 نسخة، توج العين بـ 13 نسخة أي 28.6% من عدد ألقاب المسابقة، وباقي الألقاب توزعت بين 7 أندية، لينال كل من الأهلي والوصل 7 بطولات، والشارقة 6، والوحدة 4، وكل من الجزيرة والشباب والنصر 3 ألقاب. وتتنافس أندية العين والوصل والشارقة والوحدة والجزيرة والنصر، على درع دوري أدنوك هذا الموسم، ومعهم شباب الأهلي، والذي ظهر كياناً جديداً في مايو 2017، بعد دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، ونجح بمسماه الجديد في الفوز بجميع الألقاب المحلية، باستثناء الدوري الإماراتي.

مقارنة خليجية

إذا قارنا الدوري الإماراتي، بدوريات خليجية أخرى، مثل الدوري السعودي، والذي أقيمت نسخته الأولى موسم 1974 ــ 1975، يحتكر الهلال أغلب بطولاته برصيد 17 لقباً وبنسبة 38% من عدد البطولات، وبفارق 8 ألقاب عن أقرب منافسيه النصر، من أصل 45 نسخة مكتملة من البطولة وزعت ألقابها بين 7 أندية. وكذلك الحال في الدوري القطري الذي وزع لقبه على 7 أندية، فتوج السد بـ 15 لقباً من 49 بطولة مكتملة منذ موسم 1971 ــ 1972، أي بنسبة 30.6%، وبفارق 7 بطولات عن الريان.

أما الدوري البحريني الذي أقيمت منه 65 نسخة ، فوزعت ألقابه بين 10 أندية، ولكن احتكر المحرق 35 لقباً بنسبة 54%، وبفارق 12 لقباً عن الرفاع، ومن بعدهما يأتي الأهلي والبحرين ولكل منهما 5 ألقاب.

تقارب المستوى

يتقارب دوري سلطنة عمان في تنوعه مع الدوري الإماراتي، إذ توزع ألقاب 44 نسخة مكتملة من الدوري العماني منذ موسم 1976 ــ 1977، على 11 نادياً، ويملك ظفار منها 11 لقباً بنسبة 25%، وبفارق لقبين فقط عن فنجاء، و6 ألقاب عن النصر.

مقارنة

إذا انتقلنا للمقارنة بين دورينا وبعض الدوريات العربية والعالمية، مثل الدوري المصري، نجد احتكاراً مطلقاً للفوز باللقب للأهلي، ويأتي من بعده الزمالك، ويملك الأهلي فيها 42 لقباً ، ويليه الزمالك بـ 13 بطولة أي بفارق 29 لقباً.

وفي الدوري الإسباني جمع كل من ريال مدريد وبرشلونة لقب 60 من 90 بطولة .

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