تتويج المغربي البزطاطي باللقب العالمي في "الكيك بوكسينغ"

المصدر: البيان

فاز البطل المغربي التيجاني البزطاطي، مساء السبت الماضي، باللقب العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ وزن 70 كيلوغراما.

البطل المغربي البزطاطي، مولود لأب مغربي يتحدر من مدينة تطوان، وأم من سورينام.

ويعتبر البزطاطي، المولود يوم 21 أكتوبر سنة 1997 بمدينة أمستردام الهولندية، أصغر بطل عالمي ينال هذا اللقب في وزن 70 كيلوغراما، بعد فوزه على غريمه الأمريكي إلفيس كاشي.

المسار الرياضي للبطل المغربي حافل بعدد من الإنجازات، إذ خاض 24 مباراة كسب ستّا منها بالضربة القاضية، وتعادل في أربع، قبل أن يفوز باللقب العالمي. بحسب "هسبريس".

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