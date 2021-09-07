17 ميدالية للإمارات في «عربية المبارزة»

المصدر: (الشارقة - وام)

حصد لاعبو ولاعبات الإمارات 17 ميدالية ملونة في اليوم الثاني لبطولة الأندية العربية للمبارزة المقامة بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

وحصل محمد المازمي «الشارقة» على فضية الإيبيه، وبرونزية لكل من عمران البلوشي «الشارقة»، وسيف أحمد «الفجيرة». وفي الفلوريه فاز بالذهبية المصري علاء أبو القاسم «الشارقة»، والفضية لعبدالرحمن فتحي «بني ياس»، وبرونزية لمبارك البلوشي «الشارقة» وحمد الجلاف «بني ياس»، وفي السابر فاز خليفة العبري «بني ياس» بالفضية، والبرونزية لخالد عباس «الشارقة».

وفي السيدات، نالت حبيبة محمد «مؤسسة المرأة بالشارقة»، فضية الفلوريه والبرونزية لزينب الزعابي «شباب الأهلي»، وفاطمة الكعبي «بني ياس»، وحصدت زينب الحوسني «مؤسسة المرأة بالشارقة» فضية الأيبيه، وبرنزية لعزة الكعبي «بني ياس» وفاطمة الحوسني «شباب الأهلي»، وفي السابر حصدت الفضية شمة الشحي «مؤسسة المرأة بالشارقة» والبرونزية لحبيبة محمد «مؤسسة المرأة بالشارقة».

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