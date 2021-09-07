«نزالات الآسيوية» الاثنين المقبل في جوجيتسو أرينا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو أخيراً عن النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تستضيفها جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 13 و16 سبتمبر الجاري.

وستوفر البطولة لحكّام الرياضة من جميع أنحاء الدولة فرصة اختبار معلوماتهم ومهاراتهم، والارتقاء بخبراتهم التحكيمية في البطولة، حيث شارك عدد كبير من أعضاء وحكّام الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو في ندوة تعليمية إلكترونية خاصة بالحكّام، تشمل دورة تدريبية لمدة ثلاث ساعات ونصف، إلى جانب اختبار للمعلومات على الإنترنت.

وبعد نجاحهم في الامتحان الافتراضي، سيحصل الأعضاء المشاركون في الندوة الإلكترونية على تقييم عملي خلال النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو المفتوحة للرياضيين من الرجال والسيدات ضمن فئة الكبار.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات والاتحاد الآسيوي للجوجيتسو: «سررنا بالحضور الكبير لأعضاء الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو في الندوة الإلكترونية، ونظراً إلى تمحور العملية التحكيمية حول التعلّم المستمر، عن طريق الاطلاع الدائم على المحتوى المقروء أو المرئي في هذا المجال، نسعى إلى تزويد الحكّام بمختلف أشكال الدعم اللازمة للارتقاء بكفاءاتهم من خلال مثل هذه الندوات الإلكترونية.

فرصة متميزة

وسيحظى الحكّام بفرصة متميزة لتوظيف معارفهم على أرض الواقع في واحدة من أكبر بطولات الجوجيتسو في العالم، حيث سيحكّمون النزالات التي يشارك فيها رياضيون من أصحاب المهارات المتنوعة من جميع أنحاء العالم. وكلنا ثقة بأهمية هذه التجربة المميزة وضرورتها لتطوير مسارات الحكّام المهنية في هذه الرياضة».

وستشهد النزالات مشاركة الحكّام الذين يجرون امتحاناتهم العملية تحت إشراف حكمين معتمدين، للتأكد من عدم وجود أي أخطاء تحكيمية خلال البطولة.

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