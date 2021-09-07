ولي عهد الفجيرة يستقبل بطل كأس الشطرنج

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمكتبه بالديوان الأميري، اللاعب عمار السدراني، من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الفائز بالمركز الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال للموسم 2021، وذلك بحضور الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وهنّا سموه البطل الفائز، والفريق على الفوز المستحق، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم كل المواهب، وتقديم كل ما يلزم لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال رياضة الشطرنج، وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل إدارة النادي، في السعي لإبراز الرياضات الذهنية، وحثّهم على المشاركة في البطولات المحلية والدولية، وكسب المنافسات في المشاركات المقبلة.

وتوجّه عمار السدراني، بالشكر والتقدير، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على متابعته الدائمة، واحتفائه بأصحاب الإنجازات الرياضية من إمارة الفجيرة، وتشجعيهم على مواصلة تحقيق المراكز المتقدمة، وتمثيل الإمارة، ودولة الإمارات، على المستوى المحلي والدولي.

وأهدى فريق النادي، الفوز، لسمو ولي عهد الفجيرة، لدعمه المتواصل للرياضة والرياضيين في الفجيرة، مؤكدين مواصلتهم العمل والتدريب الجاد، لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة في بطولات الشطرنج، ورياضات الذكاء الذهني، على المستويين الآسيوي والعالمي، في المراحل المقبلة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز