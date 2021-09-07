اتحاد الكرة يستقبل وفد «الأولمبية الوطنية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استقبل محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أمس بمقر الاتحاد بدبي محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات، وأحمد البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وناصر باذعان الإداري في إدارة الشؤون الفنية والإدارية باللجنة.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للجنة الأولمبية الوطنية المتعلقة بإجراء استبانة المسح الميداني للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية بالدولة، بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بالاتحادات الرياضية كافة على مستوى الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز