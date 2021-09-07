استقبال بالورود لأصحاب الهمم بعد إنجازات «بارالمبية طوكيو»

المصدر: أبوظبي ـ عزالدين جادالله

طوقت الورود أعناق أبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم لدى وصولهم مطار أبوظبي أمس، تثميناً لإنجازاتهم في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي أسدل الستار عليها أول من أمس في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة كبيرة بلغت 4400 رياضي من 163 دولة، تنافسوا في 22 لعبة.

وحلت الإمارات في الترتيب الخامس على مستوى الدول العربية والمرتبة 54 عالمياً.

وكان في استقبال أبطالنا سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وقدم سعيد عبد الغفار تهنئته للأبطال بحصول منتخباتنا على 3 ميداليات ملونة ، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم أدخلوا السعادة إلى قلوب الشعب الإماراتي، مشيداً بدور اللجنة البارالمبية الإماراتية في تطور رياضة أصحاب الهمم.

وهنأ عارف العواني أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنهم كانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية .

ووجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم مما كان له المردود الإيجابي على منتخباتنا الوطنية في بارالمبية طوكيو.

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