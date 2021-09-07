6 مسابقات في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2021 ويستمر التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة من الدورة حتى 15 أكتوبر المقبل.

وتتضمن الدورة الجديدة 6 ألعاب فردية هي البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، بالإضافة إلى لعبة البادل تنس التي تمت إضافتها إلى قائمة الألعاب وستقام برعاية شركة بادل بوينت التي توفر الملاعب والحكام وأدوات اللعب للبطولة، كما تم إضافة جائزة أفضل مؤسسة حاصلة على أكثر ميداليات.

وتم التركيز على تنظيم الألعاب الفردية للعام الثاني على التوالي، لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، وذلك حفاظاً على صحتهن وسلامتهن، وستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وتعقد اللجنة المنظمة الثلاثاء المقبل ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة التاسعة من الدورة، كما سيتم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل.

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