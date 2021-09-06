فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"

المصدر: البيان

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة التاسعة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2021.

وتتضمن الدورة تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية هي البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، بالإضافة إلى اللعبة الجديدة التي تم إضافتها ضمن منافسات الدورة وهي البادل تنس التي تقام برعاية شركة بادل بوينت التي توفر الملاعب والحكام وأدوات اللعب للبطولة.

وتم اختيار تنظيم الألعاب الفردية فقط، لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، وذلك حفاظًا على صحتهن وسلامتهن، وستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وتعقد اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة التاسعة من الدورة، كما سيتم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل، والإجابة على جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات، وسيتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب.

ويستمر التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة من الدورة حتى 15 أكتوبر المقبل، ويتم التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، الذي من خلاله يمكن للاعبات تعبئة استمارات التسجيل، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إلى سرعة تسجيل جميع منتسباتها للمشاركة في المنافسات، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في حال اكتمال العدد المحدد لكل لعبة حتى لو كان ذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل.

ووضعت اللجنة المنظمة شروط للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات 3 ألعاب فردية كحد أقصى، وتم تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات في كل لعبة، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إدراج جائزة جديدة للدورة وهي جائزة أفضل مؤسسة والتي تمنح للمؤسسة التي استطاعت منتسابتها تحقيق أكثر عدد من الميداليات في البطولات المدرجة بالدورة، وذلك تشجيعًا للمؤسسات على تسجيل أكثر عدد من اللاعبات في الدورة وحث المشاركات على بذل جهودهن لتحقيق نتائج أكبر والحصول على ميداليات أكثر.

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