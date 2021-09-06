رسمياً.. تتويج شباب الأهلي بكأس اليد 18 الجاري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حدد اتحاد كرة اليد موعد تكريم شباب الأهلي رسمياً بكأس الإمارات عن الموسم الماضي يوم 18 الجاري، بصالة النادي عقب مباراة الفريق مع دبا الحصن بالدوري، تنفيذاً لقرار لجنة التحكيم بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بفوز شباب الأهلي بالكأس.

وجاء قرار إقامة مراسم تتويج «فرسان دبي»، ليضع نهاية القضية، التي شغلت الشارع الرياضي، منذ تتويج الشارقة بكأس الإمارات رغم خسارته أمام شباب الأهلي في ختام الدور النهائي، واتجهت إدارة شباب الأهلي لمجلس التحكيم، الذي أصدر في مارس الماضي قراره بتثبيت فوز «الفرسان» على العين بافتتاح الدور النهائي 29 - 22، وما ترتب عليه من نتائج، وتم إلغاء العقوبة، التي طبقها الاتحاد بخسارة شباب الأهلي من العين بنتيجة 0 - 10 لمخالفته اللوائح.

وثمن الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي قرار الاتحاد، حيث يستحق الفريق التتويج بالصورة، التي تليق بالأبطال بصالة النادي، وقال: رفضت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي تتويج الفريق خلال مباراة كأس السوبر بين الشارقة والجزيرة، الخميس المقبل.

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