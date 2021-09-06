22 ميدالية للإمارات في «عربية المبارزة»

المصدر: الشارقة - وام

حققت أندية الإمارات إنجازاً كبيرا في افتتاح البطولة العربية للمبارزة بالشارقة وحصدت 22 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و5 فضيات و12 برونزية، وحصد نادي بني ياس لقبين في سلاح الإيبيه والفلوريه للبنين، عن طريق عيسى الزرعوني وإبراهيم صلاح، وحصدت مؤسسة المرأة بالشارقة لقبي الإيبيه والفلوريه، عن طريق شيخة الزعابي وحبيبة محمد، وفازت شهد خرام «شباب الأهلي» بالمركز الأول لسلاح السابر بفوزها في النهائي على ليال الصيعري «الفجيرة»، وحل بالمركز الثالث أصيلة الزعابي وشما الشحي «الفجيرة».

وفي منافسات سلاح السابر للشباب جاء حامد المازمي لاعب الشارقة ثانياً.

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