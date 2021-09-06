بلال ينال الحزام الذهبي في «عربية المواي تاي»

توّج عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي إبراهيم بلال لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي بالحزام الذهبي في وزن تحت 60 كجم في ختام منافسات بطولة النخبة الدولية للمواي تاي في السليمانية بالعراق، بعد تغلبه على عبدالله اونداش بطل لبنان في مباراة قوية، فيما خسر لاعبنا الدولي محمد مرضي من بطل المغرب حمزة رشيد في وزن تحت 67 كجم.

وشارك الحكمان الإماراتيان مشاري المنصوري وراشد آل علي في إدارة مباريات البطولة، ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الشكر إلى عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي لدعمه البطولة، وإلى طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لدوره في تطوير اللعبة منذ أن احتضنت الإمارات مقر الاتحاد.

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