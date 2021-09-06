3 ميداليات حصيلة أبطال الإمارات في «بارالمبية طوكيو»

المصدر: طوكيو - عزالدين جادالله

اختتمت أمس بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم مشاركتها في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ،وتمكن أبطال الإمارات من حصد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في الحدث العالمي ورفع البطل الإماراتي البارالمبي محمد القايد علم الدولة في حفل ختام الدورة أمس.

وثمنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» نتائج بعثتنا المشاركة في الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأشادت الجائزة بنتائج رياضيينا التي تحققت رغم فترة التوقف في البطولات على مستوى العالم بسبب الجائحة والظروف الدقيقة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات المنافسات التي تم تطبيقها في طوكيو للحفاظ على سلامة الرياضيين، وهو الأمر الذي يؤكد كفاءة رياضيينا ومكانتهم العالمية .

تهنئة

وهنأ معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن أبطالنا من أصحاب الهمم مصدر فخر واعتزاز بما قدموه من إنجازات وبطولات للدولة في نسخة طوكيو.

وقال معاليه في اتصال هاتفي بمحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية: نبارك لأبطالنا وبطلاتنا في منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم إنجازهم في طوكيو إذ عودونا دائماً حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج في كل المحافل؛ مشيراً إلى أن إنجازاتهم تدعو للفخر بعد أن رفعوا علم الدولة عالياً خفاقاً في سماء طوكيو ثلاث مرات ونجحوا في قنص ثلاث ميداليات للإمارات «ذهبية وفضية وبرونزية» وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم بسبب جائحة كورونا إلا أن عزيمتهم وإصرارهم أوصلهم في النهاية إلى الهدف المنشود، متمنياً لهم التوفيق في المسابقات المقبلة والسير على درب البطولات.

مكاسب

وحققت منتخباتنا التي تعود إلى الدولة فجر اليوم عبر مطار أبوظبي، جملة من المكاسب حيث أثبتوا قدرتهم على تجاوز الصعاب.كما سجلت ثلاثة أسماء حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية وهي أحمد جاسم نواد في ألعاب القوى، وعائشة المهيري في الرماية النسائية .

ومن المكاسب كذلك النشاط المكثف لابن الإمارات ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إذ كانت دورة طوكيو مناسبة جيدة لعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء اللجان البارالمبية الآسيوية .

من جانبه وصف محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة منتخباتنا الوطنية في بارالمبية طوكيو بالممتازة بعد أن حلق أبطالنا بثلاث ميداليات ملونة، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم سعوا إلى رد الجميل لقيادتنا الرشيدة التي قدمت لهم الدعم غير المحدود لاعتلاء منصات التتويج، وكانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

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