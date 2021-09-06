اتحاد التنس يشارك في معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انضم اتحاد الإمارات للتنس لقائمة الجهات والمؤسسات الرياضية المشاركة في معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً، والذي تنظمه شركة «بي بي للخدمات الرياضية» بدعم ورعاية الهيئة العامة للرياضة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز دبي التجاري، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الخمسين.

ووصف سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، هذا الحدث الرياضي الكبير بأنه محطة مهمة في مسيرة رياضة الإمارات التي حققت إنجازات مشرّفة على كل المستويات العربية والقارية والدولية، مثمناً الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي أدى إلى تألق أبناء الإمارات في الساحتين القارية والدولية خلال 50 عاماً، ومشيراً إلى ما حققته رياضة التنس من إنجازات، سواء على مستوى النتائج أم التنظيم، في إشارة إلى بطولة السوق الحرة الدولية، التي جذبت أبرز وأشهر عمالقة اللعبة في العالم، الأمر الذي وضعها في واجهة البطولات العالمية، وأكد سموه دعم اتحاده للمعرض وتوفير كل فرص النجاح له تثميناً لأهميته، آملاً في مشاركة فاعلة من كل الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية الأخرى، وخصوصاً رياضة التنس التي تعتبر من أوائل الرياضات الفردية التي مارسها المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، إضافة إلى أنها من أوائل البطولات التي نظمت داخل وخارج الدولة، وقال: إن توثيق هذه المسيرة الذهبية للعبة هو مطلب في غاية الأهمية للمحافظة على إنجازاتنا، ولكي يكون حافزاً للأجيال القادمة، عرفاناً منا بالجميل لما قدمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والقيادة الرشيدة من دعم غير محدود للوصول برياضة الإمارات إلى العالمية، واختتم تصريحاته مثمناً جهود الشركة المنظمة، وخص بالذكر منسق عام المعرض عبدالله مراد.

معرض مهم

من جهته أكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس الاتحاد على أهمية المعرض الذي يلقي الضوء على المسيرة الذهبية لرياضتنا ونهج القيادة الحكيمة بتعزيز المفاهيم النبيلة وأهداف ممارسة الرياضة، لافتاً أن هذا الحدث سيساهم بجمع المعلومات والوثائق لكي تكون مرجعاً للرياضات المختلفة ومنها التنس، التي تعد في المقدمة على المستوى العالمي من خلال البطولات الدولية التي نستضيفها والتعاون مع الاتحادات الدولية مما قادنا إلى العديد من النجاحات التي يفترض أن تكون حافزاً للأجيال القادمة، وتكريساً لما حققناه خدمة لتنس الإمارات في المستقبل.

توثيق

أكد أحمد عبد الملك أهلي على الدور البارز للمعرض في توثيق كل الإنجازات التي تحققت خلال العقود الخمسة الماضية، مؤكداً أن أبناء الإمارات شاركوا في بطولات عالمية كلاعبين وحكام ومنظمين، وحان الوقت لتسليط الضوء عليهم، مقدماً الشكر للمسؤولين بالهيئة على دعمها ورعايتها للحدث، وكذلك للشركة المنظمة.

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