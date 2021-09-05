بداية قوية لمليحة والجزيرة في «أقوياء اليد» والصدارة للعين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاءت بداية فريقي كرة اليد بنادي مليحة والجزيرة، ناجحة في تدشين مشواريهما بالموسم الجديد لدوري رجال اليد، وأثمر عن حصد مليحة ثلاث نقاط غالية بفوزه على ضيفه الوصل 26 - 24.

فيما نجح فريق الجزيرة من الفوز على ضيفه دبا الحصن 25 - 17 ليلتحق الفريقان بركب المقدمة مع فريقي الشارقة والعين اللذين حققا فوزين في انطلاق البطولة، لتتشارك الفرق الأربعة في رصيد 3 نقاط، ومنح فارق الأهداف «الزعيم» الصدارة وجاء الجزيرة ثانياً ثم مليحة والشارقة.

شهدت صالة مليحة الموقعة المثيرة بين مليحة والوصل، وسارت المباراة متقاربة في الأداء والنتيجة رغم الأفضلية بمعظم فترات الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض بعد غياب غير مبرر لفريق الوصل عن التسجيل لأكثر من 3 دقائق في البداية، وحافظ مليحة على تفوقه بالشوط الأول 14 - 11.

استمر تفوق مليحة في الدقاق العشر الأولى من الشوط الثاني ليصل بالفارق إلى 18 - 14، ويدرك خالد أحمد مدرب الوصل خطورة الموقف، ويلعب بطريقة الدفاع المتقدم حتى أدرك التعادل 21 - 21، في الدقيقة 23، وتشهد آخر ثلاث دقائق تسرعاً وصلاوياً وفقدان الفرص، بعكس مليحة الذي استثمر الهجمات المرتدة ليحسم النتيجة لصالحه 26 - 24، أدار المباراة الحكمان علي جعفر وخالد جمال.

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