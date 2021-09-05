«تراك أم 7» بطل أول سباقات الموسم لهواة الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق «تراك أم 7» بأول سباق لهواة الدراجات في الموسم الجديد وهو سباق «في بي للدراجات الهوائية» الذي نظم الجمعة الماضي في بحيرة المرموم بالقدرة بدبي، وبحضور الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، وبتنظيم مؤسسة «في أي بي لتنظيم الفعاليات»، ونجح بطل الهواة الموسم الماضي في الفوز بالمركز الأول في فئة الهواة مواطنين وفئة المقيمين ليواصل استمراره في صدارة فرق الهواة من الموسم الماضي.

وأكدت الوازنة فلاح رئيسة مجلس إدارة الشركة المنظمة، أن السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي ستنظمها الشركة الفترة المقبلة وبإشراف من مجلس دبي الرياضي، خصوصاً في مجال الدراجات، عقب نجاح السباق الأول الذي تم الإعداد له قبل شهرين وأكثر وشهد مشاركة 350 لاعباً ولاعبة من الممارسين للعبة في الإمارات.

نتائج

وفاز في السباق الرئيسي للهواة مواطنين فاروق محمد الجسمي، من فريق تراك أم 7 بالمركز الأول وجاء عبدالله فرحان، وخالد إبراهيم، في المركزين الثاني والثالث من فريق الشعفار جميرا، وفاز بالمركز الأول في المحترفين للأندية أسامة محمد، وحل ثانياً حمد المهيري، وفي المركز الثالث عبد الرحمن سالم، وفي فئة المقيمين فاز محمد الصبيح من فريق تراك أم 7 بالمركز الأول وحل ثانياً جون هيسلوس، وماجد البلوشي في المركز الثالث.

وفي سباقات الفتيات المقيمات فازت كارميلا كيبريني، بالمركز الأول وماديسون بلاك في المركز الثاني، وماريا سوان بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات مقيمات، فازت طيبة العصفور بالمركز الأول وسارة القطان بالمركز الثاني.

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