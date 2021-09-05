بالهول الفلاسي: أصحاب الهمم مصدر فخر واعتزاز بما حققوه في طوكيو

المصدر: طوكيو - عزالدين جادالله

هنأ معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم بمناسبة إنجازها في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 التي اختتمت أمس الأحد بمشاركة كبيرة بلغت 4400 رياضي يمثلون 163 دولة، بحصد بعثتنا لثلاث ميداليات بارالمبية، مشيرا إلى أن ابطالنا من أصحاب الهمم مصدر فخر واعتزاز بما قدموه من إنجازات وبطولات للدولة في نسخة طوكيو.

وقال معاليه في اتصال هاتفي بمحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية:" نبارك لأبطالنا وبطلاتنا في منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم انجازهم في طوكيو حيث عودونا دائما على حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج في كل المحافل؛ مشيرا إلى أن انجازاتهم تدعو للفخر بعد أن رفعوا علم الدولة عاليا خفاقا في سماء طوكيو ثلاث مرات ونجحوا في قنص ثلاث ميداليات للإمارات( ذهبية وفضية وبرونزية ) وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم بسبب جائحة كورونا إلا أن عزيمتهم واصرارهم اوصلهم في النهاية إلى الهدف المنشود، متمنيا لهم التوفيق في المسابقات المقبلة والسير على درب البطولات.

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