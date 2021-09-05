بطلنا إبراهيم بلال يتوج بحزام "WMC" في بطولة "النخبة" العربية للمواي تاي

المصدر: وام

توج إبراهيم بلال لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي بالحزام الذهبي في وزن تحت 60 كجم في ختام منافسات بطولة النخبة الدولية للمواي تاي أمس في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وذلك بعد فوزه على عبدالله اونداش بطل لبنان إثر مباراة قوية نجح فيها مدرب منتخبنا عمر النعيمي في توظيف قدرات لاعبنا بلال ليسيطر على مجريات النزال منذ بدايته ليحرز حزام WMC الذهبي الذي قدمه له معالي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي.

وفي المباراة الثانية خسر لاعبنا الدولي محمد مرضي من بطل المغرب حمزة رشيد في وزن تحت 67 كجم.

شاركت في البطولة 13 دولة عربية هي الإمارات، والأردن ، ومصر، والجزائر، وسوريا، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وتونس، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن والعراق مستضيف البطولة التي أقيمت بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي.

وأسفرت منافسات البطولة عن فوز الأردني سليم ذكر الله على السوري علاء ابوجيش في وزن تحت 71 كجم والتي أدارها بنجاح الحكم الإماراتي مشاري المنصوري، كما فاز لاعب منتخب اليمن محمد السعيدي على سراج الدين خالد /ليبيا/، وفاز العراقي زياد إبراهيم سعيد على بدري الغيلاني /موريتانيا/ في وزن تحت 51 كجم، كما فاز المغربي عبدالله علي زاهدي على العراقي همزة فريدون .. وشهد لقاء اللبناني علي طراف مع الفلسطيني احمد رشيد هلال في وزن تحت 81 كجم فوز احمد هلال بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية .. وشهد وزن تحت 67 كجم فوز اللاعب المصري محمود جمال على الأردني مهدي عوض.

وشهدت المباراة الثامنة أول لقاء للسيدات جمع بين اللاعبتين كرمينا السيد /لبنان/ مع المغربية اوميمة بلحرشة الفائزة بلقب أفضل لاعبة في البطولة العربية للمواي تاي في أبوظبي في 2019 وذلك في وزن تحت 87 كجم، والذي جاء متكافئا وانتهى لصالح لاعبة منتخب المغرب أميمه بلحرشة .

وضمن مباريات البطولة جمعت المباراة العاشرة في وزن تحت 54 كجم بين العراقي علي صدام كاظم مع الأردني وليد زقزوق والتي أسفرت عن فوز بطل العراق علي صدام بدرع ذلك الوزن وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة.

وفي اللقاء التاسع الذي جمع بين اللاعبين أمير العمله /فلسطين/، والعراقي عباس صالح في وزن تحت 63 كجم، تحت إدارة حكمنا راشد ال علي أسفرت المنافسة عن فوز اللاعب الفلسطيني أمير العمله .. وكانت الجولة العاشرة بين الجزائرية شاهيناز بوعشية مع المصرية منة الله صلاح محمد لصالح اللاعبة الجزائرية التي توجت بدرع الوزن الذهبي .

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الشكر والتقدير لسعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي لدعمه البطولة العربية، ولطارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لمتابعته واهتمامه المستمر مما ساعد على تطور اللعبة منذ أن احتضنت دولة الإمارات مقر الاتحاد.

وحرص معالي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي بحضور رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة على تكريم رؤساء الوفود المشاركة على هامش منافسات البطولة، وقد تسلم درع البطولة نيابة عن اتحاد الإمارات عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز