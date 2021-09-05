القايد يحلق بفضية 800 م في «بارالمبية طوكيو»

المصدر: طوكيو- عزالدين جادالله, أبوظبي - وام

هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة الإنجاز الذهبي، الذي حققه بطل الإمارات عبدالله سلطان العرياني، وفوزه المميز بالميدالية الذهبية في رماية البندقية الهوائية لمسافة 50 متراً في «بارالمبية طوكيو 2020»، وأكد سموه أن نجاحات أبطالنا فرسان الإرادة في المحافل الأولمبية والعالمية تمثل مفخرة إماراتية مبهرة، وتدل على عزيمتهم القوية وطموحاتهم الكبيرة لإعلاء راية الوطن، وتجسيد أبهى صور التنافس من أجل معانقة الذهب، وحصاد المراتب المتقدمة، بما يتناسب مع المكانة المرموقة للدولة عالمياً، وأشاد سموه بجهود وإرادة البطل الذهبي العرياني، وما يسطره من إنجازات ثرية في جميع مشاركاته الرياضية الدولية.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بفوز البطل محمد القايد بميداليتين في «بارالمبية طوكيو»، «فضية 800 م وبرونزية 100 م للكراسي المتحركة»، وقال سموه: نفخر بالإنجازات الاستثنائية لأبطالنا في المحفل الأولمبي، ونبارك نجاحاتهم، ونؤكد لهم أن القيادة الرشيدة حريصة على دعم مسيرتكم المميزة لمواصلة تألقكم في مختلف المحافل العالمية، ورفد رياضة الإمارات بمزيد من الإنجازات.

وهنّأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بعثة منتخباتنا لأصحاب الهمم بإنجازات العرياني، والقايد في «بارالمبية طوكيو»، وقال: أبطالنا وبطلاتنا كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج، ورفعوا علم الدولة عالياً في سماء طوكيو.

وأشاد سموه خلال اتصال هاتفي مع محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية بجهود اللجنة، برئاسته في تطوير رياضة أصحاب الهمم وتحقيق الإنجازات بالمحافل القارية والدولية، متمنياً المزيد من التوفيق لمنتخباتنا بالمرحلة المقبلة.

وهنأ معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، البعثة بإنجازات أبطالنا أصحاب الهمم في طوكيو، مشيراً إلى أنهم رفعوا الرؤوس،وكانوا مصدر فخر للدولة عندما ارتفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء اليابان، وتمنى تحقيقهم المزيد من الإنجازات.

وأشاد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة بإنجازات بعثة منتخباتنا، وقال في اتصال هاتفي مع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: نبارك للبعثة التحليق بثلاث ميداليات عن طريق العرياني، والقايد، وأكد ان أصحاب الهمم مصدر فخر للدولة، بما يحققونه من ميداليات وبطولات متمنياً تحقيقهم المزيد من الإنجازات.

تألق

وأهدى محمد القايد، الإمارات، أمس، ميدالية فضية بسباق 800 م على الكراسي المتحركة، في «بارالمبية طوكيو» محققاً 1.54.59 دقيقة، وبفارق «9 أجزاء من الثانية»،عن الذهبي التونسي وليد كتيلة، ليصل رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات.

وأهدى محمد الهاملي الإنجاز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأشار إلى أنه تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة وتهيئة عوامل النجاح للاعبين.

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