ناصر اليماحي: مطلوب تخفيف الضغط على لاعبينا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة إلى ضرورة تخفيف الضغط على لاعبي منتخبنا الوطني في أعقاب نتيجة التعادل السلبي أمام لبنان قبل يومين ضمن افتتاحية التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وقال اليماحي في تصريح لـ«البيان الرياضي»: الهجوم على اللاعبين في هذا التوقيت لا يفيد وسيزيد الأمور تعقيداً مما يربك حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارفيك والذي من واقع خبرته يستطيع التدارك أمام المنتخب السوري وفي بقية مباريات هذه المجموعة، والتي لا تبدو سهلة كما يراها البعض.

وشدد على أنه يجب تهيئة الأجواء المناسبة للاعبينا والوقوف خلفهم حتى يتحقق حلم التأهل عن هذه المجموعة لنهائيات المونديال، وتكرار إنجاز الصعود لكأس العالم إيطاليا 90، حيث نجوم الجيل الذهبي.

وأشار إلى أن قائمة الأبيض الحالية بها لاعبين يعدون من خيرة النجوم داخل أنديتهم، وفقط يحتاجون إلى الحظ، مستشهداً بما قدموه خلال المرحلة السابقة من التصفيات، والتي عاد فيها لاعبو الأبيض من بعيد وتصدروا منتخبات مجموعتهم ليتواجدوا حالياً في هذه المكانة وعلى مرمى حجر من التأهل لمونديال قطر 2022.

كما أكد اليماحي، أن الفرصة لا تزال موجودة وخسرنا نقطتين فقط ولم نخسر إحدى بطاقتي الصعود إلى النهائيات، معرباً عن أمله في أن يكون التعويض عبر شباك الأحمر السوري مع كامل الاحترام لنسور قاسيون.

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