سعيد عبد الغفار: «هيئة الرياضة» تحرص على تفعيل الشراكات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في الارتقاء بمستوى الحركة الرياضية، بما يحقق الفائدة المرجوة وينقل التجارب المنوعة لتطبيق المميز منها لخدمة رياضة الإمارات.

ولفت الأمين العام للهيئة العامة للرياضة أن الهيئة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تحرص على تفعيل الشراكات واتفاقيات التفاهم والتعاون الرامية إلى فتح آفاق جديدة من العمل المؤسسي المشترك، مما يرسخ دورها كجهة رياضية وطنية تسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية بالقطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي مع محمد عبد الله سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية في الإمارات والشرق الأوسط.

وأشار سعيد عبد الغفار حسين إلى أن الهيئة العامة للرياضة ترحب دائماً بأصحاب الخبرات في مختلف مواقع العمل الرياضي، ولاسيما الخبرات الوطنية. من جانبه أعرب محمد عبد الله عن أهمية تبادل الحديث ووجهات النظر والرؤى المتعددة مع الهيئة العامة للرياضة.

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