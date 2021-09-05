محمد يحيى بطل النسخة العربية لـ«محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أهدى محمد يحيى الإمارات لقب بطولة «محاربي الإمارات»، النسخة العربية، في الوزن الخفيف، التي التي أقيمت مساء أول من أمس بصالة «جوجيتسو أرينا» بالعاصمة أبوظبي، وشهدت 11 نزالاً مثيراً، تألق خلالها أبطال الإمارات بعدما نجحوا في تحقيق أربعة انتصارات عن طريق محمد يحيى وعبد الله الدبل وراشد داوود وهادي عمر الحسيني.

وتوّج عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا للبطولة، يحيى باللقب، وسط سعادة غامرة بأول انتصار إماراتي في النسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات».

حضر البطولة وشارك في تتويج الفائزين العميد محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة .

وخطف البطل الإماراتي يحيى لقب الوزن الخفيف للعرب بعد تغلبه على الجزائري يزيد شيشاني بالضربة الفنية القاضية .

وأهدى يحيى اللقب لدولة الإمارات معرباً عن فخره وسعادته .

ووجه البطل شكره لعبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا للبطولة وفؤاد درويش رئيس اللجنة المشرفة على البطولة .

من جانبه هنأ محمد بن دلموك الظاهري البطل محمد يحيى بالإنجاز، مؤكداً أن يحيى كان على الوعد وعلى قدر التحدي.

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