نهيان بن زايد: إنجازات فرسان الإرادة في المحفل الأولمبي مصدر فخر للإمارات

المصدر: وام

هنَّأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالإنجاز الذهبي الذي حققه بطل الإمارات عبد الله سلطان العرياني بفوزه بالميدالية الذهبية في رماية البندقية الهوائية لمسافة 50 مترا في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وأكد سموه بهذه المناسبة أن نجاحات أبطالنا فرسان الإرادة في المحافل الأولمبية والعالمية، تمثل مفخرة إماراتية مبهرة وتدل على عزيمتهم القوية وطموحاتهم الكبيرة لإعلاء راية الوطن وتجسيد أبهى صور التنافس من أجل معانقة الذهب وحصاد المراتب المتقدمة بما يتناسب مع المكانة المرموقة للدولة عالميا.. وأشاد بجهود وإرادة البطل الذهبي العرياني وما يسطره من إنجازات ثرية في جميع مشاركاته الرياضية الدولية.

كما أشاد سموه بفوز البطل محمد القايد وحصوله على ميداليتين فضية في سباق الكراسي المتحركة 800 متر، وبرونزية في سباق الـ100 متر ضمن منافسات ?دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو2020".

وقال سموه: "نفخر بالإنجازات الاستثنائية لأبطالنا في المحفل الأولمبي ونبارك نجاحاتهم ونؤكد لهم أن القيادة الرشيدة حريصة على دعم مسيرتكم المميزة لمواصلة تألقكم في مختلف المحافل العالمية ورفد رياضة الإمارات بمزيد من الإنجازات".

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