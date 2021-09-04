أبطال العالم في الكاراتيه يتنافسون في «بريميرليغ» القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه الأول اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط ود. إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد العربي أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري مدير البطولة انطلقت أول من أمس على صالة استاد القاهرة بجمهورية مصر العربية فعاليات الدوري العالمي كاراتيه 1 وتستمر على مدار 3 أيام، في جولة جديدة من جولات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ كاراتيه 1» ويخوض منافساتها 247 لاعباً ولاعبة هم صفوة لاعبي الكاراتيه في العالم ويمثلون 50 دولة بمشاركة الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والكويت ومصر.

مشاركة إماراتية

يشارك في هذه البطولة لاعبو المنتخب الوطني مروان المازمي في مسابقة الكاتا وأحمد سالم باصليب في مسابقة الكوميتيه وزن 67 كجم، كما يشارك الحكم الدولي جابر الزعابي في تحكيم مباريات البطولة.

اجتماعات

وعقد أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه الأول اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي اجتماعاً مع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري مدير البطولة، أعرب فيه عن شكره وتقديره للاتحاد المصري للكاراتيه، وأشاد بحسن تنظيمه للبطولة، ودار حديث حول إمكانية إسناد بطولة العالم للناشئين والشباب عام 2024 لمصر.

واستهل نجوم منتخب الإمارات مشوار التحدي في اليوم الأول للبطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم الاتحاد المصري للكاراتيه، حيث شارك اللاعب أحمد سالم باصليب في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 67 كجم وبعد أداء طيب خسر مباراته بالترجيح بعد أن انتهت مباراته بالتعادل مع البطل المصري ولجوء الحكام للتصويت. كما يشارك اللاعب مروان المازمي في مسابقة الكاتا.

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