بداية قوية للنصر والشارقة في كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ظهر فريقا النصر والشارقة بشكل قوي ومميز في انطلاقة موسم كرة السلة من خلال الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد، حيث حققا الفوز بفارق كبير، وقدما مستوى رائعاً، ونجح النصر في تسجيل فوز كاسح على ضيفه «بول أبوف آوول» للجاليات، بفارق 32 نقطة وبنتيجة «90-58»، فيما فاز الشارقة على ضيفه «أكاديمية جام» بواقع «88-66».

وعرف النصر كيفية تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع «30-17 و27-9 و20-12»، فيما اكتفى فريق الجاليات «بول أبوف آوول» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «20-13».

وفي المباراة الثانية بسط الشارقة هيمنته المطلقة على لقاء «أكاديمية جام»، ما أتاح له نيل الأفضلية المطلقة في نتائج الفترات الأربع «28-23 و26-13 و15-14 و19-16» والفوز بالمباراة بفارق 22 نقطة وبنتيجة «88-66».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز