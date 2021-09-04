«السباحة» يعتمد برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للبطولة العربية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة في اجتماعه الدوري «عن بُعد»، برئاسة سلطان السماحي، برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للبطولتين العربية والعالم للسباحة في أبوظبي.

وشكر السماحي رئيس الاتحاد، في بداية الاجتماع، اللجان العاملة خلال بطولة دول مجلس التعاون الخليجي، كما توجه بالشكر إلى الوصل والفجيرة، على عملهما الجاد ودعمهما المستمر لرياضة السباحة، وهو ما ظهر في البطولة الخليجية، وشهد إحراز عدد من الميداليات الملونة.

وطالب بضرورة الإعداد الجيد والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، والتي تشهد فيها الإمارات، استضافة حدثين مهمين، وهما البطولة العربية في أكتوبر، وبطولة العالم للسباحة في ديسمبر 2021.

وحرص السماحي أيضاً، على توجيه الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه المتواصل لرياضة السباحة في الإمارات، وإلى عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والذي يحرص على تذليل كل العقبات لإنجاح الحدثين في أبوظبي والتواصل الدائم مع اتحاد السباحة والتنسيق، من أجل تلبية كل الأمور الأساسية لاستقبال وفود من 15 دولة عربية ستشارك في البطولة العربية للسباحة، وأيضاً الاستعداد لاستقبال نجوم العالم في ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، أكد عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، أنه تم تكليف اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات بوضع برنامج الإعداد المناسب للمنتخبات الوطنية، حيث سيكون هناك برنامج إعداد داخلي وخارجي للسباحين المشاركين، وتشكيل اللجان العاملة خلال الفترة المقبلة بتنظيم البطولتين بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

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