رئيس الهيئة العامة للرياضة يشيد بإنجازات بعثة الإمارات في بارالمبية طوكيو

المصدر: طوكيو-عزالدين جادالله

أشاد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة بإنجازات بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم المشاركة في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وقال معاليه في اتصال هاتفي بماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي:" نهنئ ونبارك لكل أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية على ما حققوه في بارالمبية طوكيو بالتحليق بثلاث ميداليات ملونة عن طريق أبطالنا عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم مصدر فخر للدولة بما يقدموه من ميداليات وبطولات ورفعهم للعلم الإماراتي عالياً خفاقاً في كل المحافل، متمنياً التوفيق لمنتخباتنا في المرحلة المقبلة.

ونجحت منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في حصد 3 ميداليات ملونة حتى الآن :" ذهبية، فضية، برونزية"، عن طريق بطلنا عبد الله سلطان العرياني الذي أهدى الدولة ذهبية رماية 50 متر "سكتون" فئة "آر 7"، بعد منافسة قوية حبست الأنفاس مع لاعبي صربيا وكوريا الجنوبية، ليؤكد جدارته بالذهب، رافعاً رصيده إلى 5 ميداليات بارالمبية " ذهبية لندن 2012، و3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016"، وبطلنا البارالمبي محمد القايد الذي أهدى الدولة أولى الميداليات في الدورة وهي برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، وزاد غلة منتخباتنا الوطنية بفضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة صباح اليوم.

ويتطلع بطلنا الذهبي عبد الله العرياني إلى إهداء الدولة ميدالية جديدة عندما يخوض منافسات رماية السكتون 50 متر راقد (مختلط) فئة "آر 6" في ختام البطولة.

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