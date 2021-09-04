القايد يهدي الإمارات فضية الكراسي المتحركة في "بارالمبية طوكيو"

المصدر: طوكيو-عزالدين جادالله تصوير-جابر عابدين

هنأ سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"، في اتصال هاتفي بمحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم بإنجازات بطلينا عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد في بارالمبية طوكيو 2020 التي تختتم غداً، مشيراً إلى أن أبطالنا وبطلاتنا كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج ورفعوا علم الدولة عالياً خفاقاً في سماء طوكيو.

وأشاد سموه بجهود اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي في تطور رياضة أصحاب الهمم وتحقيق الإنجاز تلو الآخر في المحافل القارية والدولية، متمنياً المزيد من التوفيق لمنتخباتنا الوطنية في المرحلة المقبلة.

وهنأ معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء البعثة بإنجازات أصحاب الهمم في طوكيو، مشيراً إلى أنهم رفعوا الرؤوس وكانوا مصدر فخر للدولة عندما ارتفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء اليابان، متمنياً لهم المزيد من التوفيق.

وواصل بطلنا البارالمبي محمد القايد تألقه في دورة طوكيو، حيث نجح اليوم في إهداء الإمارات فضية سباق 800 م على الكراسي المتحركة فئة "تي 34"، بزمن قدره دقيقة و45 ثانية و59 جزءا من الثانية، بفارق ضئيل "9 أجزاء من الثانية"، عن منافسه التونسي وليد كتيلة الذي حل في المركز الأول، بينما جاء الصيني وان يوانج في المركز الثالث، مضيفاً بذلك لإنجازاته الميدالية البارالمبية الخامسة بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية " ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية طوكيو 2020".

ورفع القايد بذلك رصيد الإمارات في الدورة إلى 3 ميداليات ملونة:" ذهبية، فضية، برونزية"."

وغمرت السعادة أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، مهدية الإنجاز إلى أصحاب السمو حكام وشعب الإمارات.

بطل ناجح

من ناحيته أهدى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة عضو اللجنة البارالمبية الدولية الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيداً بإنجاز بطلنا البارالمبي محمد القايد الذي أهدى الدولة ميدالياتها الثالثة في البطولة، متحدياً الظروف الصعبة التي تمر بها النسخة الحالية بسبب جائحة كورونا.

وقدم الهاملي الشكر إلى سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"، على حرص سموه على متابعة أخبار البعثة وتهنئتها بإنجازات أبطالنا في طوكيو، وعلى الدعم الكبير الذي يقدمه سموه لأبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن كلمات سموه واطمئنانه عليهم أدخل السعادة في قلوب الجميع.

كما قدم الهاملي الشكر إلى معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على حرصه على تهنئة أبطالنا باعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في سماء اليابان.

وقال الهاملي أن أبطالنا نجحوا في بلوغ منصات التتويج للمرة الثالثة في هذه الدورة بفضل دعم قيادتنا الرشيدة غير المحدود لأصحاب الهمم، وتهيئة عوامل النجاح وتذليل كافة الصعاب أمامهم مما فتح أبواب المجد في طوكيو.

وأضاف:" إن بطلنا محمد القايد هو مثال للبطل الناجح المجتهد الذي بذل جهداً كبيراً في سبيل تحقيق الإنجازات للدولة، حيث شارك في معسكرات خارجية وداخلية، حُرم خلالها من رؤية أسرته لما يقارب السبعة أشهر، في سبيل تحقيق هدفه المتمثل في رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في بارالمبية طوكيو، وهذا جهد مقدر ونحترم شخصية اللاعب المحترف الذي ينظم وقته ويحدد هدفه للوصول إلى منصات التتويج وإهداء الإنجازات للدولة، والشكر موصول كذلك لمجلس الشارقة الرياضي على جهوده ودعمه لبطلنا محمد القايد، ونتمنى التوفيق لبطلنا عبد لله العرياني في سباق الرماية غداً بحصد المزيد من الميداليات للدولة.

مضاعفة الإنجازات

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية:" إن إحراز منتخباتنا الوطنية لميدالية ثالثة في بارالمبية طوكيو عن طريق بطلنا محمد القايد أعاد الإمارات لمكانها الطبيعي في الدورات البارالمبية، مشيراً إلى أن بطلنا لديه طموحات كبيرة وخاض مواجهة صعبة مع الثنائي التونسي وليد كتيلة والبطل الصيني الذي يظهر لأول مرة في هذا النوع من النهائيات، وفصلتنا عن الميدالية الذهبية أجزاء من الثانية ما يدل على قوة السباق الذي شارك فيها بطلنا القايد.

وأضاف:" نبارك لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات الإنجاز الجديد عن طريق بطلنا محمد القايد الذي أدخل السعادة في قلوب الجميع، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأدركوا حجم التحديات وتغلبوا على الصعاب بالعزيمة والإصرار لبلوغ منصات التتويج كما عودونا دائماً.

وأشاد العصيمي بجهود بطلنا محمد القايد في فترة التحضير للبطولة التي بذل خلالها الجهد والعرق لمضاعفة الإنجازات للدولة وللحفاظ على المكتسبات التي حققها أصحاب الهمم الذين عودونا دائماً على اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في كل الدورات البارالمبية التي شاركوا فيها، وبجهود ذيبان المهيري مدير البعثة على تفانيه في تذليل كافة الصعاب أمام أبطالنا وأمام أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية في طوكيو.

وتمنى العصيمي في نهاية حديثه التوفيق لبطلنا عبد الله سلطان العرياني الذي يخوض سباق الرماية في اليوم الأخير للبطولة، آملاً في حصده للمزيد من الميداليات للدولة.

وأهدى ذيبان المهيري مدير البعثة انجاز بطلنا القايد لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات، مشيراً إلى أن بطلنا القايد نجح في اعتلاء منصات التتويج للمرة الثانية في دورة طوكيو وهو ما عودنا عليه دائماً بقنص الميداليات للدولة، متمنياً التوفيق لبطلنا عبد الله العرياني في سباق الرماية في ختام دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

مواجهة التحديات

من جانبه أهدى بطلنا محمد القايد الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج، موضحاً أن حصوله على ميداليتين في بارالمبية طوكيو نتاج عمل شاق وصبر وجهد في الفترة الماضية، وأن هذه الجهود أتت ثمارها ولم تذهب هباء.

وقال:" لقد مررنا بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا التي أوقفتنا قرابة الستة أشهر وتغيير الكرسي المتحرك الذي اعتدت عليه في السنوات الأربعة الماضية إلا أنني تمكنت من انتزاع ميداليتين في دورة طوكيو".

ويمتلك بطلنا محمد القايد سجلاً حافلاً بالإنجازات منها:" فضية وبرونزية بارالمبية لندن 2012، 3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا عام 2013، 5 ذهبيات في عام 2016، "4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى، وذهبية في الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو"، 3 ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 "ذهبية وفضية وبرونزية".

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