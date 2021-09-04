العرياني يُهدي الإمارات ذهبية الرماية في «بارالمبية طوكيو»

المصدر: طوكيو - عزالدين جادالله

أهدى بطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني، الإمارات ذهبية الرماية في «بارالمبية طوكيو2020 » بعد ما حقق المركز الأول في نهائي رماية 50 م «سكتون» فئة «آر 7»، إثر منافسة قوية مع لاعبي صربيا وكوريا الجنوبية، ليؤكد جدارته بالذهب، فيما تأهل بطلنا محمد القايد لنهائي 800 م على الكراسي المتحركة.

ورفع العرياني رصيده إلى 5 ميداليات بارالمبية «ذهبية لندن 2012، وذهبية طوكيو 2020، و3 ميداليات فضية في ريو 2016،» ووصل رصيد الإمارات بالدورة الحالية إلى ميداليتين بعد برونزية محمد القايد في سباق 100 م على الكراسي المتحركة.

تهنئة

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في اتصال هاتفي بمحمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة، وببطلنا عبد الله العرياني، بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم بالإنجاز الجديد في طوكيو، مشيداً بجهود اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد الهاملي، في تطور رياضة أصحاب الهمم بالدولة، متمنياً المزيد من التوفيق لأبطالنا وبطلاتنا في طوكيو.

إهداء

وأهدت البعثة الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات.

وأكد محمد الهاملي أن اعتلاء أبطالنا منصات التتويج لم يأت من فراغ، لكنه نتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم.

وقدم الهاملي الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لتواصله مع البعثة في طوكيو وحرصه على تهنئتهم بإنجاز العرياني، مشيراً إلى أن كلمات معاليه لبطلنا رفعت الهمم وأسعدت البعثة.

وأشاد الهاملي بالجهد الكبير لبطلنا العرياني والجهازان الفني والإداري طوال الفترة الماضية للوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ منصات التتويج، وتشريف الدولة ورفع علمها عالياً في سماء طوكيو.

وقال: حرصت الدولة على توفير كل سبل النجاح والتألق للاعبين، ونجح بطلنا في خطف الإنجاز من لاعبي دول كبرى، ولم يقصر أبطالنا وظهر معدنهم الذهب، وترجمها العرياني بنيل ذهبية الرماية، ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات المتبقية.

وأضاف: نجح بطلنا في التأهل والوصول إلى الأدوار النهائية بفضل خبرته الكبيرة وبفضل الإعداد الجيد الذي تكلل في النهاية بالنجاح رغم الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، لكن بطلناقهر الصعاب، وصولاً إلى إهداء الدولة هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل رياضة أصحاب الهمم المشرف.

وتابع: عودنا أبناؤنا من أصحاب الهمم على الإنجازات والسير على درب البطولات، والإنجاز الجديدليس بغريب على منتخباتنا.

سعادة

وعبر السفير شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، عن سعادته بتحليق بطلنا عبد الله العرياني بذهبية الرماية، مشيراً إلى أن منتخبات أصحاب الهمم مصدر فخر وسعدنا بمشاهدة علم الإمارات يرفرف عالياً في طوكيو.

وقال: تابعت مدى صعوبة مسابقة الرماية ، وكان بطلنا في الموعد وعلى قدر التحدي ونتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات المتبقية.

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: نجني ثمار الدعم غير المحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم، ونهديها هذا الإنجاز وإلى شعب الإمارات.

وأضاف: بطلنا عبد الله العرياني أدخل السعادة على قلوبنا وهذا ما عودنا عليه أبطالنا دائماً، فلا تمر دورة بارالمبية إلا ويرفرف فيها علم الإمارات، ونتطلع إلى أن تكتمل الفرحة عندما يخوض بطلنا محمد القايد نهائي سباق 800 م على الكراسي المتحركة اليوم.

وأهدى ذيبان المهيري مدير البعثة، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات من أصحاب الهمم كانوا في الموعد بفضل العزيمة والتحدي.

منافسة

وخاض العرياني بطلنا الذهبي منافسة قوية في نهائي رماية 50 م «سكتون»، مع لاعبي صربيا، وكوريا الجنوبية، ليذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى الإمارات، والثاني إلى صربيا، والثالث إلى كوريا الجنوبية.

ويمتلك بطلنا أرقاماً مسجلة باسمه على المستوى العالمي، في دورات الألعاب البارالمبية، أو بطولات العالم، وهو صاحب أعلى رقم عالمي في فئة الـ3 أوضاع، ومنذ عام 2015 وحتى الآن وهو يحافظ على اسمه بين الخمسة الأوائل في العالم في عدد المسابقات والبطولات التي يشارك فيها، وعدد مرات حصوله على المركزين الأول والثاني.

حجم التحدي

وأهدى بطلنا العرياني الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن المنافسات تميزت بالقوة والصعوبة خصوصاً في ظل جائحة كورونا، حيث اختفت أسماء ولمعت أخرى، وقال: أدركنا حجم التحدي وكنا في الموعد وقارعنا أبطال العالم وتفوقنا عليهم وانتزعنا الصدارة.

وأضاف: برنامج الاستعداد لبارالمبية طوكيو مضى على أكمل وجه على مدار 10 أشهر وشاركت في العديد من البطولات، للوصول لأعلى درجة من الجاهزية وتكللت جهودنا بالنجاح .

ووجه العرياني الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم، وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على اتصاله الهاتفي الذي هنأه فيه بالإنجاز، مشيراً إلى أن كلمات معاليه أثلجت صدره وهي دافع له لمضاعفة الجهد في المنافسات المقبلة.

تأهل القايد

وعلى صعيد نتائج منتخباتنا ، نجح بطلنا البارالمبي محمد القايد في التأهل لنهائي سباق 800 م على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، بعد منافسة قوية مع أبطال عالميين أظهر فيها بطلنا القايد براعته وتفوقه عندما احتل المركز الأول بزمن قدره دقيقة و45 ثانية و50 جزءاً من الثانية ليكون أول المتأهلين متفوقاً على الإنجليزي إسحاق تورز بفارق ثانية و58 جزءاً من الثانية، والبطل التونسي وليد كتيلة الذي حل في المركز الثالث

وشارك في المجموعة الثانية لذات السباق بطلنا الصاعد أحمد جاسم نواد، وحل في المركز التاسع مكتسباً الخبرة في ظهوره الأول.

وفي منافسات دفع الجلة سيدات فئة «إف 33»، حلت بطلتنا سارة الجنيبي في المركز الثامن، مسجلة مسافة قدرها 5.33 م.

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