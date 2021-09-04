مباراة تُنهي حياة ملاكمة مكسيكية شابة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

توفيت الملاكمة المكسيكية الشابة، جانيت زاكارياس زاباتا، عن عمر يناهز 18 عاماً، بعد خمسة أيام من غيبوبة طبية عقب نقلها إلى المستشفى بعد مباراة احترافية ضد ماري بيير هولي مساء السبت الماضي، في مونتريال.

وتعرضت جانيت لسلسلة من اللكمات القوية في زاوية الحلبة، وخصوصاً في نهاية الجولة الرابعة، قبل أن تتسبب لكمة خطافية يمنى في خروج الواقي من فمها، مما جعلها غير قادرة على العودة إلى الزاوية.

وبدت جانيت وكأنها تتشنج وهي لا تزال واقفة، وانضم إليها مدربها جوفاني مارتينيز، وهرع الفريق الطبي، وتم تجميد حركتها على نقالة قبل نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأبلغ مروج القتال إيفون ميشيل، أن الملاكمة دخلت في غيبوبة، وتأكد وفاتها أمس، وكتب في بيان: «ببالغ الحزن والعذاب علمنا، من أحد ممثلي عائلتها، وفاة جانيت زكريا زاباتا، ويشعر الفريق بأكمله بالأسى الشديد بسبب هذا الإعلان المؤلم».

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